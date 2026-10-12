باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص دغدغه و گلایه‌های برخی کاربران پیرامون شائبه کم‌فروشی و پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات علاوه بر در اختیار داشتن سامانه‌های ثبت شکایات مردمی، ابزارهای پایش فنی و نظارتی خود را نیز به صورت مستقیم در اپراتورهای ارتباطی مستقر کرده است تا در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی، موضوع بدون فوت وقت و با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از حقوق مشترکان هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی شرعی و از مصادیق «حق‌الناس» است، افزود: تا این لحظه، بر اساس کلیه بررسی‌های میدانی، پایش‌های فنی و ارزیابی سامانه‌های نظارتی، به موردی که نشان‌دهنده کم‌فروشی در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها—به‌ویژه اپراتورهای تلفن همراه—باشد برخورد نکرده‌ایم؛ با این حال، پایش این موضوع کماکان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار رگولاتوری قرار دارد.

رئیس رگولاتوری با یادآوری نشست‌های خبری اخیر اپراتورها تصریح کرد: طی یک ماه گذشته، هر سه اپراتور ارتباطی سیار با برگزاری نشست‌های خبری، گزارش‌های فنی و توضیحات خود را پیرامون نحوه مصرف بسته‌ها به مردم ارائه کردند. این روند با پیگیری سازمان تنظیم مقررات تداوم خواهد داشت و گزارش‌های مربوطه به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی همچنین بر الزام اپراتورها به شفاف‌سازی تأکید کرد و گفت: تمامی اپراتورهای ارتباطی موظف‌اند ابزارها و سامانه‌های رصد برخط میزان مصرف را در دسترس کاربران قرار دهند تا مشترکان بتوانند جزئیات مصرف داده خود را رصد کنند و هیچ‌گونه ابهامی در این زمینه باقی نماند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات از صیانت از حقوق کاربران کوتاه نخواهند آمد و اپراتورها نیز نسبت به حساسیت این موضوع آگاه بوده و در جهت رفع ابهامات و خدمت‌رسانی شفاف تلاش می‌کنند.