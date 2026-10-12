در پی هشدار مدیر شرکت آرامکو قیمت معاملات آتی نفت روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت معاملات آتی نفت روز دوشنبه با افزایش ۲ درصدی، افت‌های قبلی خود را جبران کرد. این افزایش در پی تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و پس از هشدار امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی، درباره ادامه فشار بر بازار تا زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز رخ داد.

ناصر پیش‌تر هشدار داده بود که فشار بر بازار نفت «جدی» است و تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود، این فشار تشدید خواهد شد.

بر اساس آخرین داده‌ها، بهای نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی بازار نفت برای تحویل در ماه دسامبر، ساعت ۷:۳۹ صبح به وقت شرق آمریکا با ۲.۱۹ درصد افزایش به ۱۰۶.۸۴ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه نوامبر، ساعت ۷:۳۸ صبح به وقت شرق آمریکا با ۲.۴۴ درصد افزایش، به ۹۳.۸۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز
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