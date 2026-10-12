باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عماد رفیعی، مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در برنامه میز اقتصاد از افزایش مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) از ۱۴.۷ به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب و کاهش مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ به ۱۳۴ میلیون لیتر خبر داد.

رفیعی با اشاره به تغییرات مصرف سوخت کشور اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ میلیون لیتر به ۱۳۴ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ به این ترتیب، مصرف بنزین حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز کمتر شده و هم‌زمان مصرف CNG از ۱۴.۷ به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

در ادامه احسان جان‌محمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور نیز با اشاره به ظرفیت موجود در جایگاه‌های عرضه این سوخت گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۵۶ جایگاه فعال CNG در سراسر کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی کمپرسورهای آن‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ ظرفیتی که از نظر جایگزینی سوخت، معادل ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز برآورد می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر از حدود ۴۰ درصد ظرفیت اسمی جایگاه‌های CNG استفاده می‌شود و اتفاقات یک ماه گذشته بار دیگر نشان داد که این سوخت به‌عنوان سوخت دوم کشور، ظرفیت قابل‌توجهی برای کمک به رفع ناترازی بنزین دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور با بیان اینکه اقتصاد جایگاه‌ها در سال‌های گذشته امکان نوسازی و بهسازی مطلوب تجهیزات را محدود کرده است، تصریح کرد: در دست‌کم ۱۰ سال گذشته، وضعیت اقتصادی جایگاه‌ها اجازه نداده است مالکان به‌طور مطلوب تعمیرات دوره‌ای و موردنیاز را انجام دهند.

جان‌محمدی ادامه داد: با وجود این شرایط، سالانه حدود ۱۰۰ جایگاه گواهی استاندارد دریافت می‌کنند و از نظر ایمنی، مشکل فراگیری در جایگاه‌های CNG وجود ندارد. با این حال، در برخی جایگاه‌ها به دلیل پایین بودن میزان مراجعه مشتریان و مشکلات اقتصادی، تعدادی از نازل‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

وی تأکید کرد: برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعبی جایگاه‌های CNG، باید تعمیرات دوره‌ای و بهسازی تجهیزات در اولویت قرار گیرد. در شرایط فعلی و با امکانات موجود، می‌توان ظرفیت عملیاتی را به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد.

در ادامه این بحث، نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح اقتصاد جایگاه‌های سوخت گفت: اقتصاد جایگاه‌داری از مسائل مهم این حوزه است و جایگاه‌داران CNG با بی‌انگیزگی قابل‌توجهی مواجه هستند؛ هرچند وضعیت اقتصادی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی نیز چندان مطلوب نیست.

وی افزود: دولت باید اقتصاد جایگاه‌ها را تنظیم کند و حق‌العمل، کارمزد و هزینه خدمات آن‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کند که فعالیت در این بخش از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین بر ضرورت توسعه خودروهای دوگانه‌سوز تأکید کرد و گفت: سهم خودروهای دوگانه‌سوز از مجموع خودروهای کشور حدود ۱۵ درصد است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید برای افزایش سهم این خودروها و توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین برنامه‌ریزی شود.