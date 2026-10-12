معاون وزیر نیرو گفت: میزان تخصیص صادرشده از سوی صندوق توسعه ملی برای ما یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، اما مبلغی که تاکنون توانسته‌ایم دریافت کنیم و به دست ما رسیده، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است و مابقی نیز در حال طی مراحل مربوطه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران جوان گفت: با تلاش‌هایی که دوستان انجام داده‌اند، آزمایشگاه تست اینورتر‌های متصل به شبکه در دانشگاه فراهم شده است و خوشبختانه در این مدت، با توجه به ورود بحث‌های امنیت سایبری و پدافند، این مجموعه به‌عنوان آزمایشگاه مرجع فعالیت می‌کند.

او افزود: این آزمایشگاه می‌تواند برای تجهیزات تا ظرفیت ۲۵ کیلووات گواهی سلامت صادر کند و امیدواریم به‌تدریج با اضافه شدن تجهیزات، این امکان برای ظرفیت‌های بالاتر نیز فراهم شود تا بتوانیم از نظر عملکرد و همچنین مسائل امنیتی و پدافندی، از نبود مشکل در تجهیزات اطمینان حاصل کنیم.

طرزطلب ادامه داد: این حوزه به‌تدریج در حال بومی‌سازی است و لازم است آزمایش‌های عملکردی برای محصولات داخلی‌سازی‌شده انجام شود تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل کنیم.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صندوق توسعه ملی و آخرین وضعیت ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و تحقق اهداف تعیین‌شده تا پایان سال، اظهار کرد: ما همکاری مستمری با صندوق داریم و هر چند وقت یک‌بار، مسدودی‌های جدیدی برای ما صادر می‌شود.

او تصریح کرد: میزان تخصیص صادرشده برای ما یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، اما مبلغی که تاکنون توانسته‌ایم دریافت کنیم و به دست ما رسیده، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است و مابقی نیز در حال طی مراحل مربوطه است.

طرزطلب با اشاره به وضعیت موجود در زمینه نقل‌وانتقال تجهیزات گفت: در حال حاضر از ظرفیت ۶۲۰۰ مگاوات عبور کرده‌ایم. برنامه بسیار بلندپروازانه‌ای ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن، این عدد تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد. این رقم بسیار بالایی است، به‌ویژه با توجه به شرایطی که وجود دارد؛ با این حال، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا به لطف خداوند این هدف محقق شود.

او افزود: عزم ما در وزارت نیرو و مجموعه دولت جدی است تا این اتفاق رخ دهد و فکر می‌کنم بتوانیم به این عدد برسیم.

معاون وزیر نیرو همچنین درباره توسعه نیروگاه‌های خانگی گفت: در حوزه خانگی نیز برنامه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در صورت تأیید وزیر نیرو، فردا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید تا بتوانیم این برنامه را به‌صورت عمومی ارائه کنیم و توسعه نیروگاه‌های خانگی را پیش ببریم.

طرزطلب در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های بادی اظهار کرد: خوشبختانه تا پایان مهرماه، ۱۰ واحد نیروگاهی به مدار تولید وارد می‌شوند.

او افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی مپنا و یک شرکت خصوصی انجام شده است و امیدواریم سال آینده این ظرفیت را به حدود ۷۵ تا ۱۰۰ مگاوات برسانیم.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت مورد نیاز تولید داخل و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید پنل‌های نیروگاهی گفت: برای تولید داخل، از سرمایه‌گذاران دعوت کرده‌ایم و فراخوان داده‌ایم تا فعالان این حوزه وارد عرصه تولید و مونتاژ پنل شوند و این فعالیت از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر باشد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
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