نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: صبح امروز سومین نفتکش سوپر تانکر طی دو روز گذشته در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد صبح امروز سومین نفتکش متخلف از نوع سوپر تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

این نفتکش با خاموش نمودن سیستم ناوبری خود و با بی توجهی به هشدار‌های نیروی دریایی سپاه، مانند متخلفین قبلی قصد خروج از تنگه هرمز و مختل کردن نظم و امنیت آن را داشت؛ که مورد اصابت قرارگرفت.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد هرگونه همکاری کشتی‌ها تجاری و نفتکش با ارتش تروریست و قاچاقچی امریکای متجاوز و غارتگر در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس با برخورد قاطع ما رو‌به‌رو خواهد شد.

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برچسب ها: نیروی دریایی سپاه پاسداران ، کشتی نفتکش
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