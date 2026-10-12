خبر حمله مسلحانه به پاسگاه مورتان راسک صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر حمله مسلحانه به پاسگاه مورتان در بخش پارود شهرستان راسک، کذب بوده و صحت ندارد.

 انتشار اخبار جعلی و شایعه‌پراکنی درباره مسائل امنیتی، در راستای عملیات روانی، القای ناامنی و ایجاد نگرانی در میان شهروندان صورت می‌گیرد؛ اقدامی مغرضانه که با هدف تشویش اذهان عمومی و مخدوش‌کردن آرامش روانی جامعه دنبال می‌شود.

 از شهروندان درخواست می‌شود با هوشیاری در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای، از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند. 

برچسب ها: تکذیب خبر ، حمله مسلحانه
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تکذیب خبر حمله مسلحانه به پاسگاه مورتان
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