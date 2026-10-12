باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شرکت‌های تولیدی و صنعتی در جنگ تحمیلی اخیر خسارات سنگینی متحمل شده‌اند، بیش از پیش نیازمند حمایت هستند. برآوردها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها حدود ۱۰۰ همت خسارت دیده‌اند و ادامه حیات بسیاری از آن‌ها به دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی گره خورده است. بنابراین انتظار می رود که‌ دولت و بانک مرکزی اعتبار جداگانه‌ای به میزان ۵۰ همت برای حمایت از این شرکت‌ها در نظر بگیرد. برخی از این شرکت‌ها در حوزه‌های نظامی و امنیتی نیز خدمات‌رسانی می‌کنند و حمایت از آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی برای حمایت از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد در دستور کار دارند، اما حمایت از دانش‌بنیان‌های همچنان بلاتکلیف مانده و اعتباری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. این روند باید هرچه سریع‌تر تصحیح شود، زیرا صدمه به این شرکت‌ها به اندازه‌ای است که تعلل در حمایت از آن‌ها می‌تواند به توقف فعالیت‌شان منجر شود. اعطای تسهیلات باید با اولویت‌بندی مشخص و در صورت عدم امکان تخصیص یکجا، به صورت مرحله‌ای انجام شود. بنابراین این شرکت هاکه در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند، نیازمند حمایت سریع و هدفمند هستند تا چرخه نوآوری و تولید در کشور متوقف نشود.

در همين راستا بیات نماینده مجلس خود در خصوص حمایت از این شرکت‌ها تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان از جنگ تحمیلی اخیر به اندازه ۱۰۰ همت صدمه دیده‌اند و پیش‌بینی حداقل ۵۰ همت برای حمایت از آن‌ها اهمیت دارد. این شرکت‌ها موتور محرکه نوآوری و تولید ارزش در کشور محسوب می‌شوند و آسیب به آن‌ها، به معنای آسیب به توان فناورانه و اشتغال متخصصان کشور است. بنابراین، حمایت از آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این مبلغ باید به صورت مرحله‌ای تزریق شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که بودجه به دست شرکت‌های واقعاً آسیب‌دیده می‌رسد. تزریق مرحله‌ای همچنین این فرصت را فراهم می‌کند که روند احیا و بازسازی خطوط تولید به صورت مستمر پایش شود و در صورت نیاز، سیاست‌ها متناسب با شرایط روز اصلاح شوند.

بیات گفت: تسهیلات باید با شرایط مناسب اعطا شود. به ویژه این نکته مهم است که تسهیلات در اسرع وقت در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و دانش‌بنیان‌ها درگیر بروکراسی عریض و طویل نشوند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک در شرایط جنگی، حیاتی است و هر روز تأخیر در اعطای تسهیلات می‌تواند به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی واحدهای بیشتری منجر شود. تسهیلات با نرخ سود مناسب و دوره بازپرداخت منطقی، می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند تا بدون فشار مالی، به بازسازی و ادامه فعالیت خود بپردازند.

وی تأکید کرد: اگر حمایت از دانش‌بنیان‌ها با سرعت و بدون بوروکراسی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که این بخش کلیدی از اقتصاد کشور از آسیب‌های جنگ عبور و به تقویت تولید ناخالص داخلی کمک کند. در غیر این صورت، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی این شرکت‌ها آثار میان‌مدتی بر اقتصاد ملی خواهد داشت و جبران آن سال‌ها زمان می‌برد.

پیش از این هم معاون وزیر صمت اعلام کرده بود که با توجه به خسارت‌های که شرکت‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی در جنگ تحمیلی اخیر دیده اند باید برنامه‌ ریزی لازم برای بهبود و احیا و بازسازی این شرکت‌ها در دستور کار قرار داد تا زمینه برای تولید کالاهای بیشتر و با کیفیت تر فراهم شود.