۵ پلتفرم رمزارزی از امروز امکان استفاده از خدمات بانکی برای واریز و برداشت وجه را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعت ۱۶ امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه دسترسی ۵ پلتفرم صرافی رمزارزی به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری محدود می‌شود و کاربران این پلتفرم‌ها امکان واریز و برداشت وجه را نخواهند داشت.

 تصمیم برای این اقدام در کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده و بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، اجرای آن را ابلاغ کرده است.

پیش از این خبر ایجاد اختلال چند صرافی رمزارزی در بازار ارز و تصمیم بانک مرکزی برای مسدود کردن یک‌طرفه حساب‌های بانکی این صرافی‌ها منتشر شده بود.
با این حال صرافی رمزارزی نوبیتکس گفته است که این محدودیت به دلیل پافشاری این صرافی‌ها بر حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنها اعمال می‌شود.

 این محدودیت سه روزه خواهد بود با این حال احتمال تمدید آن نیز وجود دارد.

قطع دسترسی ۵ پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی

منبع: فارس

برچسب ها: بازار رمزارز ، خدمات بانکی
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