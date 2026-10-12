در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر قیمت‌گذاری و وضعیت عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، امروز از یک فروشگاه زنجیره‌ای شهروند بازدید و بازرسی صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود صلبی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به همراه سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فروشگاه زنجیره‌ای شهروند شعبه بیهقی بازدید کردند.  

این بازدید با هدف بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالا، شفافیت قیمت‌ها، نحوه ارائه خدمات و ارزیابی چالش‌های پیش‌روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد.

در جریان این بازدید، وضعیت موجودی کالا‌های مورد نیاز مردم در سطح فروشگاه و انبار، نحوه عرضه اقلام مشمول طرح کالابرگ و میزان آمادگی مجموعه برای استمرار تأمین و توزیع کالا در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تطبیق تخفیفات درج‌شده روی قفسه‌ها با قیمت نهایی محاسبه‌شده در صندوق، رعایت قیمت‌های مصوب و درج‌شده روی کالاها، نحوه عرضه محصولات دارای قیمت‌های قدیم و جدید و جلوگیری از مخدوش‌شدن برچسب‌های قیمت از دیگر محور‌های بازرسی بود.

بررسی شفافیت قیمت و عرضه کالا، احتمال بروز کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و میزان تاب‌آوری فروشگاه در حفظ موجودی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم نیز در دستور کار قرار داشت. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در جریان این بازدید، در موارد مورد ارزیابی تخلفی مشاهده نشد.

بخش دیگری از این بازدید به بررسی مسائل و مشکلات عملیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص داشت. در این زمینه، چالش‌های مربوط به تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها از محل اجرای طرح کالابرگ، مشکلات نقدینگی، تأمین سوخت و تأثیر این عوامل بر روند تأمین، نگهداری و توزیع کالا مورد توجه قرار گرفت.

همچنین، عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به‌ویژه مجموعه شهروند، در شرایط جنگ تحمیلی و نقش این شبکه در تداوم عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم بررسی شد. حفظ پایداری زنجیره تأمین، تقویت آمادگی فروشگاه‌ها برای مواجهه با شرایط بحرانی و استمرار خدمات‌رسانی به مصرف‌کنندگان از جمله موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با هدف ارتقای شفافیت در بازار، بررسی موانع پیش‌روی شبکه توزیع و اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد. سازمان حمایت، استمرار نظارت بر قیمت‌گذاری و نحوه عرضه کالا، اجرای صحیح تخفیفات، دسترسی مناسب مردم به اقلام ضروری و پیگیری مسائل مؤثر بر پایداری تأمین و توزیع کالا را از اولویت‌های خود می‌داند.

منبع: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

برچسب ها: سازمان حمایت ، فروشگاه زنجیره‌ای
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