مأموران فدرال آمریکا محل سکونت نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، را در چارچوب تحقیقات کیفری درباره احتمال تخلف در اسناد مهاجرتی او بازرسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد که مأموران فدرال آمریکا بامداد دوشنبه به محل سکونت ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان این کشور، در واشنگتن دی‌سی یورش بردند؛ اقدامی که در چارچوب تحقیقات درباره سوابق مهاجرتی او انجام شده است.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های فدرال حدود ساعت ۶ صبح به وقت محلی، برابر با ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ، عملیات بازرسی را با مجوز قضایی اجرا کردند. محور این تحقیقات، پرونده‌ای کیفری درباره احتمال تقلب در اسناد مهاجرتی است که در دوران کودکی ایلهان عمر، متولد کشور سومالی در منطقه شاخ آفریقا، تکمیل شده‌اند.

یکی از سخنگویان وزارت دادگستری آمریکا به فاکس‌نیوز گفت: «اداره تحقیقات امنیت داخلی، حکم بازرسی صادرشده با مجوز قضایی را که وزارت دادگستری دریافت کرده بود، اجرا کرد.» وی تأکید کرد که این عملیات بخشی از تحقیقات فدرال در حال انجام است.

اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و وزارت امنیت داخلی این کشور، با مشارکت وزارت دادگستری، هدایت این عملیات را بر عهده داشتند.

ایلهان عمر و دفتر نمایندگی او در کنگره، تا زمان انتشار این گزارش، واکنش علنی فوری به بازرسی بامداد دوشنبه نشان نداده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که تام هومن، مسئول سیاست‌های مرزی کاخ سفید، در اواسط سپتامبر به‌طور علنی از جریان داشتن تحقیقات کیفری درباره این نماینده ایالت مینه‌سوتا خبر داده بود.

تنش‌ها میان عمر و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر سر اقدامات نیرو‌های انتظامی و اجرای قوانین مهاجرتی افزایش یافته است؛ از جمله طرحی که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در ایالت مینه‌سوتا اجرا می‌کند.

ترامپ بار‌ها این اقدامات را به اتهام‌های مربوط به تقلب در جامعه سومالیایی‌تبار این ایالت مرتبط کرده و هم‌زمان، پیشینه و تابعیت ایلهان عمر را هدف انتقاد قرار داده است.

خانواده ایلهان عمر در سال ۱۹۹۵، زمانی که او نوجوان بود، پس از دریافت پناهندگی وارد آمریکا شدند.

منبع: آناتولی