باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ورزش با برنامه «در چنین روزی» از سه شنبه ۲۱ مهرماه به تهیه کنندگی محمد صفوی، اتفاقات تاریخی ورزش ایران و جهان را با روایتی جذاب و تماشایی به روی آنتن می‌برد.

همه چیز در «در چنین روزی» روایت تاریخی ورزشی خواهد بود و مخاطب در طول پخش این برنامه از دکور، پلاتو‌های مجری، آیتم‌ها و گرافیک برنامه، سفری جذاب در تاریخ ورزش ایران و جهان خواهد داشت.

شش رویداد تاریخی مهرماه از نخستین طلای ایران در المپیک تا درخشش ساره جوانمردی و … در شش قسمت ابتدایی این برنامه در روز‌های سه شنبه ۲۱، چهارشنبه ۲۲، جمعه ۲۴، دوشنبه ۲۷، سه شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ مهرماه به روی آنتن خواهد رفت.