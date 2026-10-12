«در چنین روزی» روایتی از برگ‌های زرین تاریخ ورزش ایران و مهم‌ترین وقایع ورزش جهان در شبکه ورزش است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شبکه ورزش با برنامه «در چنین روزی» از سه شنبه ۲۱ مهرماه به تهیه کنندگی محمد صفوی، اتفاقات تاریخی ورزش ایران و جهان را با روایتی جذاب و تماشایی به روی آنتن می‌برد.  

همه چیز در «در چنین روزی» روایت تاریخی ورزشی خواهد بود و مخاطب در طول پخش این برنامه از دکور، پلاتو‌های مجری، آیتم‌ها و گرافیک برنامه، سفری جذاب در تاریخ ورزش ایران و جهان خواهد داشت.

شش رویداد تاریخی مهرماه از نخستین طلای ایران در المپیک تا درخشش ساره جوانمردی و … در شش قسمت ابتدایی این برنامه در روز‌های سه شنبه ۲۱، چهارشنبه ۲۲، جمعه ۲۴، دوشنبه ۲۷، سه شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ مهرماه به روی آنتن خواهد رفت.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه ورزش
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