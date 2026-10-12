باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - دودابی‌نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو، در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آغاز بهره‌برداری از آزمایشگاه اینورتر گفت: شکل‌گیری این آزمایشگاه و فلسفه ایجاد آزمایشگاه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، موضوعی مربوط به امروز نیست و ایده راه‌اندازی آن از حدود چهار تا پنج سال گذشته شکل گرفت. از آن زمان تلاش شد منابع مورد نیاز تأمین و تجهیزات آزمایشگاه به‌تدریج تکمیل شود.

او افزود: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آزمایشگاه اینورتر آماده آغاز بهره‌برداری است و ان‌شاءالله به‌زودی آزمایشگاه‌های دیگر، از جمله آزمایشگاه پنل خورشیدی و آزمایشگاه ذخیره‌سازی انرژی نیز به بهره‌برداری خواهند رسید.

دودابی‌نژاد با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دو سال اخیر شتاب گرفته است، اظهار کرد: پیش از این، شاید نیاز به تکمیل ظرفیت‌های آزمایشگاهی به این اندازه احساس نمی‌شد، اما با توجه به نیاز‌هایی که امروز ایجاد شده است، تلاش کردیم آزمایشگاه را در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسانیم تا در مدار خدمت‌رسانی قرار بگیرد.

رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی در این حوزه گفت: برای تأمین تجهیزات باکیفیت، آزمایشگاه‌ها اهمیت زیادی دارند. در صورت شتاب گرفتن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی دولت، ظرفیت‌های آزمایشگاهی نیز باید متناسب با این روند توسعه پیدا کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر، این آزمایشگاه از نظر توان آزمون، آمادگی انجام تمامی تست‌های لازم برای اینورتر‌ها تا ظرفیت ۳۰۰ کیلووات را دارد. این آزمون‌ها شامل بررسی عملکرد، ایمنی و بازده تجهیزات است.

دودابی‌نژاد تأکید کرد: تلاش می‌کنیم شبکه آزمایشگاهی کشور را تجهیز کنیم و مجموعه آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و صنایع را نیز در خدمت سیاست‌های دولت و وزارت نیرو قرار دهیم تا از کیفیت کالا‌های تأمین‌شده اطمینان حاصل شود.

او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت آزمایش اینورتر‌ها در نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: اینورتر یکی از مهم‌ترین تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که می‌تواند در معرض آسیب یا تهدید قرار بگیرد بنابراین، لازم است از کیفیت عملکرد، ایمنی و بازده اینورتر اطمینان حاصل کنیم تا مطمئن باشیم نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در کشور می‌توانند با ظرفیت اولیه و نامی خود به فعالیت ادامه دهند.

رئیس پژوهشگاه نیرو افزود: از این منظر، راه‌اندازی آزمایشگاه اینورتر ضروری بود تا این آزمایشگاه در کنار سایر آزمایشگاه‌ها بتواند اطمینان خاطر لازم را فراهم کند.

او در تشریح وضعیت آزمون اینورتر‌ها پیش از راه‌اندازی این آزمایشگاه گفت: پیش از این، از ظرفیت آزمایشگاه‌های خارج از کشور استفاده می‌شد. همچنین در ماه‌های اخیر، برخی شرکت‌ها آزمایشگاه‌هایی را برای آزمون این تجهیزات راه‌اندازی کرده بودند که البته ظرفیت محدودی داشتند و از نظر ظرفیت آزمون اینورتر، با ظرفیت آزمایشگاه امروز قابل مقایسه نبودند.

دودابی‌نژاد خاطرنشان کرد: اکنون دامنه اینورتر‌هایی که امکان آزمون آنها در این آزمایشگاه وجود دارد، توسعه پیدا کرده و این تجهیزات تا ظرفیت ۳۰۰ کیلووات قابل آزمایش هستند. این ظرفیت در آینده نزدیک نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد.