مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک جوانان ۲۰۲۶ در کمیته ملی المپیک آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - آیین بدرقه کاروان اعزامی ایران با نام شهید ماکان نصیری به بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش معاونین و مسئولان کمیته ملی المپیک آغاز شد.

کاروان ایران در قالب ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته از روز نهم آبان در داکار سنگال به میدان خواهند رفت.

همچنین بنیامین فرجی، قهرمان تنیس روی میز، و حدیث یاری، ملی‌پوش فوتسال، پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه این رویداد خواهند بود.

برای مدال‌آوران کاروان ایران نیز پاداش نقدی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا یک میلیارد تومان، مدال‌آوران نقره ۴۰۰ میلیون تومان و مدال‌آوران برنز ۱۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

پرچم جمهوری اسلامی ایران به پرچمداران کاروان شهید ماکان نصیری اعزامی به بازی‌های المپیک جوانان اهدا شد. بنیامین فرجی قهرمان تنیس روی میز و حدیث یاری ملی پوش فوتسال ضمن دریافت پرچم سوگندنامه حضور در این رقابت‌ها را برای دیگر ورزشکاران و مسئولان قرائت کردند.