مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) توقف عملیات اجرایی در میدان نفتی سهراب را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصراله زارعی در تشریح آخرین وضعیت روند اجرای طرح توسعه میدان مشترک نفتی سهراب و در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون توقف بخش‌هایی از این پروژه اظهار داشت: مجوز توسعه این میدان به طور کامل مرحله‌ای صادر شده و مشتمل بر بندها، تبصره‌ها و تعهدات مشخص زیست‌محیطی و فنی است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی افزود: اکنون تمرکز عملیات روی ۲ پدی قرار دارد که از گذشته مجوز داشتند و مراحل بعدی پروژه که شامل ۶ پد دیگر می‌شود نیز متناسب با شرایط، ضرورت‌های اجرایی و با رعایت کامل تعهدات تعریف‌شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بر این اساس، پیگیری مراحل تکمیلی این میدان نفتی در چارچوب مفاد مجوز‌های ابلاغی جریان دارد و هرگونه تعبیر مبنی بر اعلام توقف توسعه ۶ پد میدان نفتی سهراب یا خروج آن از دستور کار تا اطلاع ثانوی، تفسیری نادرست و خلاف واقع از روند جاری پروژه ارزیابی می‌شود.

به گفته زارعی، تاکید بر صیانت از محیط زیست در کنار تولید پایدار نفت، از اولویت‌های اصلی این طرح به شمار می‌رود و تمامی مراحل توسعه‌ای میدان سهراب منطبق بر پروتکل‌های ابلاغی و با رعایت کامل حساسیت‌های موجود در دست اقدام و پایش است.

میدان مشترک نفتی سهراب واقع در شمال غربی شهر اهواز در استان خوزستان و در امتداد مرز ایران و عراق است. این میدان نفتی مشترک با میدان نفتی هویزه در کشور عراق است که از چندی پیش فعالیت‌های توسعه در طرف عراقی میدان آغاز شده است.

این میدان از جوان‌ترین میادین نفتی ایران به شمار رفته و نفت درجای آن در حدود ۷۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود.

منبع: شرکت مهندسی و توسعه نفت