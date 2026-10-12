نخست‌وزیر انگلیس، مدعی شد طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فیرفورد احتمالاً در ایران هماهنگ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس در اظهاراتی بی اساس ضمن اتهام زنی به ایران مدعی شد طرح مشکوک برای هدف قرار دادن پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی این کشور، به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریباً با تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است؛ ادعایی که در حالی مطرح می‌شود که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

برنهام روز دوشنبه در پارلمان انگلیس گفت لندن تهدید‌های احتمالی علیه خاک این کشور را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با آنچه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه خواند، اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.

وی همچنین از احتمال اعمال تحریم‌های جدید با هدف محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به انگلیس سخن گفت.

این اظهارات در پی حادثه‌ای مطرح شد که بامداد ۲۷ سپتامبر در نزدیکی پایگاه فیرفورد رخ داد. در جریان این پرونده، پنج مرد انگلیسی (در دهه سوم زندگی خود) به ظن دست داشتن در اقدامات تروریستی و جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند. این افراد بعداً بدون طرح اتهام رسمی و با قرار وثیقه پلیسی آزاد شدند.

پلیس انگلیس پیش‌تر ادعا کرده بود که احتمال دخالت یک دولت خارجی در این پرونده را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز هفته گذشته مدعی شد تهدیدی مرتبط با ایران به خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی بی‌ـ۱ از این پایگاه منجر شده است. به گفته منابع آمریکایی که با رویترز گفت‌و‌گو کرده‌اند، احتمال ارتباط یک طرح مشکوک برای حمله پهپادی با ایران نیز در دست بررسی است.

با این حال، اظهارات مقام‌های انگلیسی و آمریکایی درباره نقش احتمالی ایران و سپاه پاسداران، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده دخالت تهران در این پرونده نیست و نتیجه نهایی تحقیقات هنوز اعلام نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم ایران ، انگلیس
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