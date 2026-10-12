باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، مهدی حسینی، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم الشمال قطر

باباکار سک، یوسف سابالی، میلاد تیرمانینی، جیسون موریلو (کاپیتان)، پابلو ماری، فدریکو بایس، نسیم بن‌عیسی، تیاگو سیلوا، محمدعلی بن‌رمضان، الکس کولادو و وسلی سعید.

دقایق حساس بازی

دقیقه ۱۰: پارسا جعفری ضربه کاشته بازیکن الشمال را با یک شیرجه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۵: ضربه بازیکن الشمال را جعفری در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۸: پاس ارسالی به مغانلو نرسید تا این بازیکن توپ را وارد دروازه الشمال کند.

دقیقه ۲۳: ضربه بازیکن الشمال با اختلاف به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۲۶: داور بازی وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.