تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد.  

ترکیب تیم فوتبال تراکتور 

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، مهدی حسینی، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم الشمال قطر 

باباکار سک، یوسف سابالی، میلاد تیرمانینی، جیسون موریلو (کاپیتان)، پابلو ماری، فدریکو بایس، نسیم بن‌عیسی، تیاگو سیلوا، محمدعلی بن‌رمضان، الکس کولادو و وسلی سعید.

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۱۰: پارسا جعفری ضربه کاشته بازیکن الشمال را با یک شیرجه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۵: ضربه بازیکن الشمال را جعفری در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۸: پاس ارسالی به مغانلو نرسید تا این بازیکن توپ را وارد دروازه الشمال کند.

دقیقه ۲۳: ضربه بازیکن الشمال با اختلاف به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۲۶: داور بازی وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۳۴: شهریار مغانلو با سماجت توپ را از مدافع الشمال گرفت و پاس عرضی او در دهانه دروازه از سوی بازیکن الشمال دور شد و این موقعیت خوب گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۳۸؛ ضربه آکروباتیک شهریار مغانلو به بالای دروازه الشمال رفت و گل نشد.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال بازیکن تراکتور را گلر الشمال با شیرجه زدن در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۷:ضربه شهریار مغانلو به دست بازیکن الشمال خورد، اما داور مسابقه اعتقادی به خطای پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۲: پرتاب اوت بلند فرجی با ضربه سر شجاع خلیل زاده به بالای دروازه الشمال رفت.

دقیقه ۵۴: ضربه سر بازیکن الشمال به بالای دروازه تراکتور رفت و گل نشد.

دقیقه ۵۶: حملات پرتعداد بازیکنان تراکتور به نتیجه نرسیدند و از دست رفتند.

دقیقه ۶۳: ضربه بازیکن تراکتور به کنار دروازه الشمال رفت و گل نشد.

دقیقه ۶۷: دومین تعویض تراکتور، تومیسلاو اشترکالی به جای شهریار مغانلو وارد زمین شد.

دقیقه ۷۲: داور مسابقه وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۷۸: شوت پای راست نسیم بن‌عیسی از پشت محوطه جریمه تراکتور، روی پاس موفق عوض، با دخالت مدافعان تراکتور دفع شد.

دقیقه ۸۵: محمدعلی بن رمضان روی پاس الکس کولادو از پشت محوطه جریمه با پای چپ شوت زد، اما توپ با اختلاف از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۸۸: دو تعویض هم‌زمان برای تراکتور؛ مرتضی فاضلی به جای تیبور هلیلوویچ و صادق محرمی به جای دانیال اسماعیلی‌فر وارد زمین شدند.

داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۵: ضربه ایستگاهی مهدی شیری را گلر الشمال در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
اخطار فدراسیون فوتبال به سه باشگاه لیگ برتری
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الشمال قطر؛ شاگردان نکونام در جستجوی اولین برد آسیایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
اما اسکو باج نمیداد و اگه نگهش داشته بودند شک نکنید امسال قهرمان آسیا بودند
۰
۰
پاسخ دادن
میزان حقوق یحیی در یک ماه مشخص شد
اختلافم با فدراسیون دوومیدانی بر سر نگرفتن پاداش است/ استعداد یابی در پایه‌ها صورت نمی‌گیرد
استقلال با تمام قوا مقابل گل‌گهر؛ بختیاری‌زاده در انتظار یک برد دیگر
استقلال در سکوت رسانه‌ای به دنبال تمدید قرارداد‌ها
حدادی: از عملکرد دوومیدانی در بازی‌های آسیایی راضی نیستم؛ برای دوره بعد ۱۵ مدال می‌خواهیم+فیلم
احمدی در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال؛ اعتماد بختیاری‌زاده به ماشاریپوف
اکبرلو: طلب ۲۱ هزار یورویی فصیحی باید با اسناد معتبر مشخص شود + فیلم
آخرین اخبار
استقلال در سکوت رسانه‌ای به دنبال تمدید قرارداد‌ها
احمدی در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال؛ اعتماد بختیاری‌زاده به ماشاریپوف
استقلال با تمام قوا مقابل گل‌گهر؛ بختیاری‌زاده در انتظار یک برد دیگر
اکبرلو: طلب ۲۱ هزار یورویی فصیحی باید با اسناد معتبر مشخص شود + فیلم
حدادی: از عملکرد دوومیدانی در بازی‌های آسیایی راضی نیستم؛ برای دوره بعد ۱۵ مدال می‌خواهیم+فیلم
میزان حقوق یحیی در یک ماه مشخص شد
اختلافم با فدراسیون دوومیدانی بر سر نگرفتن پاداش است/ استعداد یابی در پایه‌ها صورت نمی‌گیرد
پیروزی سخت استقلال در قطر/ آبی‌پوشان الغرافه را شکست دادند
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
پارس جنوبی جم به صدر رسید/ سایپا در خانه باخت