باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، مهدی حسینی، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم الشمال قطر

باباکار سک، یوسف سابالی، میلاد تیرمانینی، جیسون موریلو (کاپیتان)، پابلو ماری، فدریکو بایس، نسیم بن‌عیسی، تیاگو سیلوا، محمدعلی بن‌رمضان، الکس کولادو و وسلی سعید.

دقایق حساس بازی

دقیقه ۱۰: پارسا جعفری ضربه کاشته بازیکن الشمال را با یک شیرجه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۵: ضربه بازیکن الشمال را جعفری در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۸: پاس ارسالی به مغانلو نرسید تا این بازیکن توپ را وارد دروازه الشمال کند.

دقیقه ۲۳: ضربه بازیکن الشمال با اختلاف به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۲۶: داور بازی وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۳۴: شهریار مغانلو با سماجت توپ را از مدافع الشمال گرفت و پاس عرضی او در دهانه دروازه از سوی بازیکن الشمال دور شد و این موقعیت خوب گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۳۸؛ ضربه آکروباتیک شهریار مغانلو به بالای دروازه الشمال رفت و گل نشد.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال بازیکن تراکتور را گلر الشمال با شیرجه زدن در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۷:ضربه شهریار مغانلو به دست بازیکن الشمال خورد، اما داور مسابقه اعتقادی به خطای پنالتی نداشت.

دقیقه ۵۲: پرتاب اوت بلند فرجی با ضربه سر شجاع خلیل زاده به بالای دروازه الشمال رفت.

دقیقه ۵۴: ضربه سر بازیکن الشمال به بالای دروازه تراکتور رفت و گل نشد.

دقیقه ۵۶: حملات پرتعداد بازیکنان تراکتور به نتیجه نرسیدند و از دست رفتند.

دقیقه ۶۳: ضربه بازیکن تراکتور به کنار دروازه الشمال رفت و گل نشد.

دقیقه ۶۷: دومین تعویض تراکتور، تومیسلاو اشترکالی به جای شهریار مغانلو وارد زمین شد.

دقیقه ۷۲: داور مسابقه وقت استراحت برای ۲ تیم در نظر گرفت.

دقیقه ۷۸: شوت پای راست نسیم بن‌عیسی از پشت محوطه جریمه تراکتور، روی پاس موفق عوض، با دخالت مدافعان تراکتور دفع شد.

دقیقه ۸۵: محمدعلی بن رمضان روی پاس الکس کولادو از پشت محوطه جریمه با پای چپ شوت زد، اما توپ با اختلاف از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۸۸: دو تعویض هم‌زمان برای تراکتور؛ مرتضی فاضلی به جای تیبور هلیلوویچ و صادق محرمی به جای دانیال اسماعیلی‌فر وارد زمین شدند.

داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۵: ضربه ایستگاهی مهدی شیری را گلر الشمال در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.