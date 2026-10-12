مجموع آثار تاریخی آسیب دیده کشور در تهاجم نظامی دشمن به ۱۴۹ اثر رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز ندائی عصر دوشنبه در شورای اداری لرستان و آیین معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار کرد: حملات اخیر با شعار حمایت از مردم انجام شد، اما آسیب به کودکان و آثار تاریخی و همچنین حمله به مراکز علمی، ضرورت توجه به هویت، فرهنگ و تاریخ ایران را بیش از پیش آشکار کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی لرستان افزود: این استان از ظرفیت‌های برجسته‌ای در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است و آثار متعلق به دوره پیش از تاریخ، دوران تاریخی و اسلامی آن، بخشی از هویت و تمدن ایران را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه بخشی از آثار تاریخی لرستان در یکی از چهار بخش موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، ادامه داد: معرفی این آثار در سطح ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیت تاریخی استان است.

به گفته ندائی لرستان از نظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و جاذبه‌های طبیعی در شمار استان‌های برخوردار است و از ظرفیت‌های قابل توجهی در این بخش دارد.

وی با اشاره به چشمه‌ها، آبشارها، طبیعت و آب‌وهوای مطلوب لرستان گفت: مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه گردشگری و افزایش حضور گردشگران در استان را فراهم کند و ضروری است میراث فرهنگی و گردشگری به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه لرستان تبدیل شود.

وی با تشریح رویکرد وزارت میراث فرهنگی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تدوین برنامه عملیاتی این قانون با هدف توزیع متوازن اعتبارات و امکانات میان استان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در تدوین این برنامه، وضعیت استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله تعداد آثار تاریخی، ظرفیت‌های صنایع دستی و امکانات موجود بررسی شد تا اعتبارات ملی متناسب با داشته‌ها و ظرفیت‌های هر استان تخصیص یابد.

ندائی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد برخی استان‌ها با وجود برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قابل توجه، در سال‌های گذشته متناسب با توانمندی‌های خود از اعتبارات ملی بهره‌مند نشده‌اند، بنابراین تلاش شد با تعریف شاخص‌های مشخص، زمینه توزیع متوازن‌تر منابع و توسعه زیرساخت‌های میراث فرهنگی در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به نتایج اجرای این برنامه در لرستان گفت: اعتبار ملی میراث فرهنگی استان در سال نخست اجرای برنامه عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت بیش از چهار برابر افزایش یافت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از افزایش شمار پست‌های سازمانی اداره کل لرستان از ۱۰۵ به ۲۲۲ پست خبر داد و اظهار کرد: در این تغییرات، ۱۱۷ پست سازمانی جدید به مجموعه استان اضافه شده است.

ندائی افزود: گردشگری حوزه‌ای فرابخشی است و آثار آن تنها به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به توسعه بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله کشاورزی و باغداری نیز کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: رونق گردشگری با افزایش تقاضا برای محصولات محلی، صنایع دستی و خدمات بومی، زمینه درآمدزایی برای جوامع محلی را فراهم می‌کند و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به یکی از مسیرهای موثر توسعه اقتصادی لرستان تبدیل شود.

ندائی با اشاره به ضرورت توجه مسوولان استان به این بخش گفت: توسعه برخی فعالیت‌های صنعتی به زمان و سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد، اما گردشگری نیز در صورت تامین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، ظرفیت مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد.

وی از توجه استاندار لرستان به حوزه گردشگری قدردانی کرد و افزود: همکاری مدیریت استان و مجموعه وزارتخانه می‌تواند روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی لرستان را تسریع کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین معارفه مدیرکل استان اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در وزارتخانه با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله عملکرد مدیران و ضرورت هماهنگی میان استان‌ها و ستاد مرکزی انجام می‌شود.

ندائی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان انجام شده است، اما ظرفیت‌های استان همچنان زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بیشتری را فراهم می‌کند.

وی افزود: تغییر مسوولیت‌ها به معنای پایان استفاده از تجربه مدیران نیست و تلاش می‌شود از توانمندی نیروهای متخصص و کارشناسان باتجربه در بخش‌های مختلف مدیریتی استفاده شود.

پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد مهم‌ترین دستاورد میراث فرهنگی لرستان بود

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان نیز با تشریح دستاوردهای چهار سال و ۲ ماه فعالیت خود در این مجموعه، ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، افزایش ظرفیت اقامت گردشگران به سه هزار و ۳۰۰ تخت و جذب سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی در طرح‌های گردشگری را از مهم‌ترین اقدامات این دوره عنوان کرد.

عطا حسن‌پور اظهار کرد: خدمت در زادگاه خود را از سال ۱۳۸۰ با پژوهش در کوهستان‌های لرستان آغاز کردم و حاصل این فعالیت‌ها، انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و پژوهشی، چاپ پنج جلد کتاب و ثبت بیش از ۲ هزار اثر ملی بوده است.

وی افزود: بیش از سه هزار شی از مجموعه ۱۷ هزار شی موجود در گنجینه قلعه فلک‌الافلاک، حاصل حدود ۲۰ سال کاوش‌های باستان‌شناسی در نقاط مختلف لرستان است.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه دانست و گفت: ثبت این محوطه‌ها در شرایط جنگی، سند هویتی و افتخاری ملی برای ایران بود.

حسن‌پور با اشاره به ساماندهی و آماده‌سازی غارهای پیش از تاریخ خرم‌آباد افزود: ساماندهی هر یک از این غارها پروژه‌ای بزرگ بود و با همکاری دستگاه‌های مختلف، از فضاهایی رهاشده به جاذبه‌هایی ارزشمند در میراث تاریخی کشور تبدیل شدند

وی ادامه داد: ایجاد حوزه تخصصی پیش از تاریخ، دو فصل کاوش در تپه فلک‌الافلاک، کاوش در محوطه‌های تاریخی کوهدشت و شناسایی و کاوش نخستین شهر زیرزمینی لرستان در الیگودرز از دیگر اقدامات چهار سال گذشته بوده است.

وی بازگشت اشیای تاریخی مرتبط با لرستان پس از ۶۵ سال با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور وزیر میراث فرهنگی را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و اظهار کرد: همچنین ۶ خانه تاریخی به بخش خصوصی واگذار و ۱۲ باب مغازه در عرصه شمالی قلعه فلک‌الافلاک تملک و تخریب شد

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: گردشگری را یکی از مسیرهای مهم توسعه اقتصادی لرستان می‌دانم و در این چهار سال تلاش شد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این بخش تقویت شود.

حسن‌پور افزود: شمار تخت‌های اقامتی استان از حدود یک هزار به سه هزار و ۳۰۰ تخت افزایش یافت و اکنون ۹۴ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال یک هزار و ۵۰۰ نفر در استان فعال است.

وی با بیان اینکه ۴۸ بسته سرمایه‌گذاری گردشگری مجوز بی‌نام دریافت کرده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است، اظهار کرد: ۱۰ رویداد لرستان در تقویم گردشگری کشور ثبت شد و شمار دفاتر گردشگری استان نیز به ۴۸ دفتر رسید.

وی ادامه داد: شمار اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان با رشد ۲۵۰ درصدی به ۷۲ واحد رسیده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز در این مدت به واحدهای گردشگری پرداخت شده است.

حسن‌پور با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در ۲۰ جاذبه استان گفت: این اقدامات در جاذبه‌هایی از جمله آبشار افرینه، دره خزینه، آبشار گریت، سراب‌ها و دریاچه گهر انجام گرفت.

وی همچنین از تکمیل پرونده ثبت جهانی ژئوپارک کبیرکوه با حمایت مسوولان استان خبر داد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها و معرفی ظرفیت‌های گردشگری لرستان در دستور کار قرار داشت و در همین راستا، ۱۱ پروژه مهم گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی در استان مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان یادآور شد: سال ۱۴۰۴ نیز در نامه‌ای رسمی خطاب به استاندار، از لرستان به عنوان سومین استان گردشگرپذیر کشور یاد شد که به گفته وی، نشان‌دهنده جایگاه گردشگری استان در سطح ملی است

حسن‌پور درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه صنایع دستی نیز گفت: در این دوره سه خانه خلاق صنایع دستی و خانه نساجی راه‌اندازی، پنج کارگاه تولیدی و آموزشی جدید ایجاد و ۶ رشته صنایع دستی احیا شد.

وی افزود: تدوین سند پنج‌ساله اشتغال صنایع دستی، ایجاد رشته قلم‌زنی در هنرستان فنی و حرفه‌ای بروجرد و ثبت الیگودرز به عنوان دومین شهر ملی صنایع دستی لرستان در رشته چوب‌بافی از دیگر اقدامات این دوره بود.

وی با اشاره به حمایت از هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: در این مدت هشت نشان بین‌المللی مرغوبیت کالا از یونسکو و ۳۰ نشان ملی برای هنرمندان استان دریافت شد و با حمایت مسوولان اقتصادی استان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان پرداخت شد که زمینه اشتغال حدود ۷۰۰ نفر را فراهم کرد.

حسن‌پور همچنین از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولید ورق ورشو به دستور وزیر میراث فرهنگی خبر داد.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به شرایط این اداره کل در زمان آغاز مسوولیت خود گفت: در ابتدای فعالیت، این مجموعه با مشکلاتی از جمله کمبود نیروی انسانی، پرونده‌های تخلفات اداری و فرسودگی ناوگان خودرویی مواجه بود که با حمایت وزیر میراث فرهنگی، ناوگان خودرویی اداره کل پس از ۲۱ سال نوسازی شد.

حسن‌پور با اشاره به بازگشت اداره کل میراث فرهنگی به محدوده قلعه فلک‌الافلاک پس از ۱۳ سال اظهار کرد: پس از آسیب‌دیدن ساختمان در جریان حملات موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا در ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، با حمایت مسوولان، ساختمان باشگاه افسران برای ادامه فعالیت مجموعه تجهیز شد تا خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

در این آیین سید امین قاسمی که سابقه مدیر کلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان را از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در کارنامه خود دارد به عنوان مدیرکل جدید معرفی و از خدمات عطا حسن پور تقدیر شد.

منبع: ایرنا