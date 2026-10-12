لندن دو شهروند ایرانی را در ارتباط با ادعاهای مربوط به فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت انگلیس دو شهروند ایرانی را در ارتباط با ادعا‌های مربوط به فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

 بسته جدید تحریمی شامل یک شهروند ایرانی نیز می‌شود که به ادعای لندن، در فعالیت‌هایی در خارج از این کشور نقش داشته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نخست‌وزیر انگلیس مدعی شده است تلاش برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد این کشور، به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و ارتباط مستقیمی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است.

وی با تکرار این ادعا اعلام کرد که لندن در واکنش به این حادثه، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد کرد.

در همین حال، وزیر امور خارجه انگلیس از احضار سفیر ایران در لندن خبر داد؛ اقدامی که در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بر سر اتهامات مطرح‌شده درباره حادثه فرفورد صورت گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تحریم ایران ، انگلیس
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