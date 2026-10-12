معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت بنادر، بر تقویت تجهیزات و امکانات عملیاتی، توسعه آموزش‌های تخصصی، اصلاح ساختار سازمانی و بهبود شرایط شغلی و انگیزشی این نیروها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب در نشست با فرماندهان و کارکنان یگان حفاظت بنادر کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای سازمان بنادر، این هفته را تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در تأمین امنیت بنادر قدردانی کرد.

قدردانی از ایستادگی در شرایط جنگی

شکیبی‌نسب با اشاره به حضور نیروهای یگان حفاظت در شرایط دشوار جنگ و حملات به برخی بنادر گفت: در جریان جنگ، از نزدیک شاهد تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنانی بودم که حتی در سخت‌ترین شرایط و هنگام تخلیه بنادر نیز در صحنه حضور داشتند. این میزان شجاعت و فداکاری، شایسته قدردانی است.

وی از اختصاص پاداش به نیروهای یگان حفاظت خبر داد و تأکید کرد که تلاش‌های این کارکنان، به‌ویژه در شرایط پرخطر، باید به‌درستی دیده شود.

تقویت تجهیزات و اصلاح ساختار در دستور کار

مدیرعامل سازمان بنادر با تأکید بر ضرورت تقویت توان عملیاتی یگان حفاظت تصریح کرد: تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، از جمله خودروهای مناسب، به‌صورت جدی در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به گستردگی نوار ساحلی و حساسیت‌های امنیتی در بنادر شمالی و جنوبی، بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و به‌روزرسانی دانش کارکنان تأکید کرد.

شکیبی‌نسب اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای جایگاه شغلی کارکنان را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: کارکنانی که سال‌ها تجربه و تخصص خود را در این مجموعه به کار گرفته‌اند، انتظار منطقی برای بهبود جایگاه شغلی و شرایط مالی خود دارند. سازمان نیز پیگیری این مطالبات را دنبال خواهد کرد.

وی همچنین خواستار جمع‌بندی مطالبات مرتبط با مزایا، شرایط بازنشستگی و وضعیت نیروی انسانی در قالب صورت‌جلسه و ارجاع به بخش‌های مربوط شد.

تأکید بر حفظ انگیزه کارکنان و تکریم خانواده‌ها

شکیبی‌نسب با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه کارکنان اظهار کرد: ضمن پیگیری مطالبات، باید دستاوردها و نقاط قوت کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرد و از ادبیاتی که موجب تضعیف روحیه می‌شود، پرهیز شود.

وی از خانواده‌های این کارکنان نیز قدردانی کرد و گفت: بخشی از موفقیت نیروها در انجام مأموریت‌های دشوار، حاصل صبوری و همراهی خانواده‌های آنان است.

مدیرعامل سازمان بنادر در پایان با اشاره به نقش بنادر در تأمین بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی کشور، خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت با تأمین امنیت محیط‌های بندری و صیانت از سرمایه‌های ملی، نقشی مهم در تحقق مأموریت‌های راهبردی بنادر دارند.

در این نشست، عادل دریس، معاون امور بندری سازمان، نیز بر تقویت این یگان با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین امنیتی تأکید کرد. 

همچنین سرهنگ حمید بیرانوند، فرمانده یگان حفاظت، گزارشی از عملکرد یک سال گذشته این یگان ارائه داد.

برچسب ها: بنادر ، دریانوردی
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