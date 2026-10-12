صالحی گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه آرت اکسپو در کنار دومین رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۶، گامی مهم در توجه به اقتصاد هنر است و می‌تواند زمینه معرفی آثار هنری ایران و انتقال هویت فرهنگی کشور به جهان را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان-سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دوشنبه پس از بازدید نخستین نمایشگاه آرت اکسپو به خبرنگاران گفت: اکسپو که طی ۲ سال اخیر با همت استاندار فارس، حسینعلی امیری در شیراز برگزار شده، رویدادی بسیار قابل توجه است.

او ادامه داد: ایران نیازمند برقراری روابط اقتصادی قابل توجهی با کشور‌های منطقه و جهان است و برگزاری اکسپو در سال گذشته و انعقاد قرارداد‌های اقتصادی در این رویداد، چشم‌انداز قابل توجهی را برای اقتصاد ایران در سطح منطقه و فرامنطقه و به‌طور خاص اقتصاد استان فارس ایجاد می‌کند.

صالحی با اشاره به اهمیت افزوده شدن بخش هنر به رویداد اکسپو، بیان کرد: امروز بخش مهمی از اقتصاد جهانی به سمت صنایع خلاق و حوزه هنر حرکت کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: اقتصاد صنایع خلاق و هنر اکنون بخش قابل توجهی از گردش مالی جهانی را ایجاد می‌کنند و شاید در یک دهه گذشته، اگر نگوییم تنها بخش، از معدود حوزه‌هایی بوده‌اند که رشد پیوسته اقتصادی را از نظر میزان گردش مالی و همچنین رشد در سال‌های مختلف تجربه کرده‌اند.

فارس نباید از جریان جهانی اقتصاد هنر عقب بماند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران و فارس اظهار کرد: ایران عزیز و به‌ویژه استان فارس که مهد هنر است، نباید از این کاروان عقب بماند.

صالحی ادامه داد: جریان هنر، در مسیر حرکت خود، به حفظ هویت و گسترش آن محدود نمی‌ماند؛ بلکه اقتصاد هنر موجب می‌شود هم‌پای گردش کالا‌ها و خدمات هنری ایران، هویت فرهنگی کشور نیز به شکل مناسبی منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نخستین نمایشگاه آرت اکسپو نقطه آغاز این مسیر است، گفت: طبیعی است که این رویداد در سال اول، نقطه شروع محسوب می‌شود، اما امیدواریم دبیرخانه اکسپو و به‌طور خاص آرت اکسپو شیراز بتوانند در این زمینه پیشتازی و طلایه‌داری کنند و زمینه‌ساز برگزاری اکسپو‌های مختلف در ایران باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه چنین مسیری را در فضای استان فارس آغاز شده، نوید بسیار خوبی برای کل اقتصاد و به‌طور خاص برای حوزه هنر است.

صالحی از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد.

برچسب ها: هویت فرهنگی ، وزیر فرهنگ
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