باشگاه خبرنگاران جوان - پرخاشگری کلامی همیشه به معنای داد و فریاد نیست؛ گاهی خود را در قالب قضاوتهای یکطرفه، کوچک کردن نظر شما، تمسخر در جمع و بیتوجهی مطلق به احساساتتان نشان میدهد.
فرض کنید خسته از ترافیک سنگین و دغدغههای روزمره به خانه برمیگردید و دلتان میخواهد در سکوت چند دقیقهای چای بنوشید، اما همسرتان با اولین کلام و با لحنی تند میگوید: «باز خیره شدی به دیوار و حوصله نداری!»یا تصور کنید در یک دورهمی خانوادگی، برای اینکه جمع را بخنداند، با یک کنایه سنگین دستپخت یا نظر شما را زیر سوال میبرد و شما از شدت دلخوری ترجیح میدهید تا انتهای مهمانی سکوت کنید. این زخمهای ریز کلامی، آرامآرام صمیمیت خانه را تبدیل به یک بیابان خشک میکنند و آدم میماند با این حجم از خستگی و بیاحترامی چه کند.
چرا کلمات همسران اینقدر زخم میزنند؟
پرخاشگری کلامی همیشه به معنای داد و فریاد نیست؛ گاهی خود را در قالب قضاوتهای یکطرفه، کوچک کردن نظر شما، تمسخر در جمع و بیتوجهی مطلق به احساساتتان نشان میدهد.وقتی این رفتارها تکرار میشوند، دیگر یک سوءتفاهم معمولی نیستند، بلکه نشانهای از یک رابطه آسیبزا هستند که شما را مدام در موضع دفاعی قرار میدهند.تحمل این شرایط به مرور زمان عزتنفس انسان را میبلعد و حس ارزشمندی را از بین میبرد. البته نباید فراموش کرد که گاهی این رفتارها نتیجه عدم مهارت فرد در کنترل خشم یا انباشت استرسهای کاری و مالی است، نه لزوماً دشمنی با شما.
گامهای عملی برای مدیریت بحران و اصلاح رفتار
برای اینکه این چرخه فرساینده متوقف شود و رابطه دوباره به مسیر آرامش برگردد، اجرای چند قدم مشخص کمککننده است:
انکار را متوقف کنید: گول زدن خود با جملاتی مثل «خسته بود، منظوری نداشت» را کنار بگذارید و بپذیرید که این رفتار آزاردهنده است و نیاز به تغییر دارد.
ریشهیابی کنید بدون اینکه توجیه کنید: بررسی کنید که آیا این پرخاشگری ناشی از یک بحران مقطعی (مثل فشار کاری یا مشکلات مالی) است یا به یک عادت تبدیل شده است. شناخت ریشه به شما کمک میکند دست روی نقطه درست بگذارید.
قاطع و بدون پرخاش صحبت کنید: در یک زمان آرام، دقیقاً از احساس خود بگویید؛ مثلاً توضیح دهید که لحن صحبت او چقدر به شما آسیب میزند و چقدر به شنیده شدن و احترام نیاز دارید.
مرزهای شفاف تعیین کنید: به همسر خود بفهمانید که مشکلات دنیا هرچقدر هم بزرگ باشند، مجوز بیاحترامی به شما نیستند. خطوط قرمز رابطه را با آرامش اما محکم مشخص کنید.
از مشاوره کمک بگیرید: اگر الگوهای رفتاری کهنه شدهاند و خودتان حریف خشم و کنایهها نمیشوید، مراجعه به زوجدرمانگر بهترین راه برای یادگیری مهارتهای ارتباطی جدید است.
ساختن دوباره؛ وقتی رابطه شایسته ترمیم است
نجات دادن یک رابطه نیاز به تلاش دوطرفه، صبر و البته تغییر الگوهای قدیمی دارد. وقتی همسر شما متوجه آسیب رفتارش بشود و ببیند که شما برای حفظ این پیوند اما با حفظ حرمت خود پافشاری میکنید، زمینه تغییر فراهم میشود.پایان دادن به پرخاشگری به معنای پایان رابطه نیست، بلکه دعوتنامهای است برای ساختن فضایی که در آن احترام، آرامش و گفتوگوی سالم جایگزین طعنه و خشم شود.
مراقبت از روان در کنار تلاش برای بهبود رابطه، کلید اصلی داشتن یک زندگی مشترک امن است.
منبع: فارس