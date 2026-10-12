باشگاه خبرنگاران جوان - پرخاشگری کلامی همیشه به معنای داد و فریاد نیست؛ گاهی خود را در قالب قضاوت‌های یک‌طرفه، کوچک کردن نظر شما، تمسخر در جمع و بی‌توجهی مطلق به احساساتتان نشان می‌دهد.

فرض کنید خسته از ترافیک سنگین و دغدغه‌های روزمره به خانه برمی‌گردید و دلتان می‌خواهد در سکوت چند دقیقه‌ای چای بنوشید، اما همسرتان با اولین کلام و با لحنی تند می‌گوید: «باز خیره شدی به دیوار و حوصله نداری!» یا تصور کنید در یک دورهمی خانوادگی، برای اینکه جمع را بخنداند، با یک کنایه سنگین دستپخت یا نظر شما را زیر سوال می‌برد و شما از شدت دلخوری ترجیح می‌دهید تا انتهای مهمانی سکوت کنید. این زخم‌های ریز کلامی، آرام‌آرام صمیمیت خانه را تبدیل به یک بیابان خشک می‌کنند و آدم می‌ماند با این حجم از خستگی و بی‌احترامی چه کند.