احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، در واکنش به سخنان روبیو، رفتار یونانیان و غربیان در دوران باستان را بازخوانی کرد؛ رویکردی که می‌توان آن را تلاشی برای مقابله با روایت یک‌سویه وزیر خارجه آمریکا دانست. با این حال، تمرکز بر اینکه در جنگ‌های باستانی کدام طرف آغازگر بوده، لزوماً به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد: چرا یک مقام ارشد آمریکایی برای توضیح تقابل امروز کشورش با ایران، به رویدادهای چند هزار سال قبل متوسل می‌شود؟

محمدجواد حق‌شناس، فعال اصلاح‌طلب، نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد، گویا همه تلاشش را به کار برده تا میان ایران باستان و یونان باستان نوعی آشتی برقرار کند. او با اشاره به ارتباطات هنری، فرهنگی و اقتصادی میان دو تمدن، بر این نکته تأکید می‌کند که روابط ایران و یونان در دوران باستان صرفاً به جنگ و درگیری‌های نظامی محدود نبوده و وجوهی از تعامل و همکاری را نیز در بر می‌گرفته است.