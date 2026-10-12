مدیرعامل هلال احمر گیلان از آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع حوادث ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در نشست تخصصی که به مناسبت گرامیداشت هفته بازرسی در فرمانداری شهرستان آستارا برگزار شد، ضمن تشریح راهبرد‌های پیشگیرانه بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با حوادث طبیعی و غیرطبیعی تأکید کرد.

او در این جلسه که همچنین با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی‌های عملیاتی شهرستان آستارا برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بازرسی و تبیین نقش نظارت در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به اقلیم خاص استان گیلان و احتمال بروز حوادث جوی، پیش‌بینی و پیشگیری، اولویت نخست ما در حوزه مدیریت بحران است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان در ادامه به تشریح محور‌های کلیدی این نشست پرداخت و افزود: لایر‌وبی اصولی رودخانه‌ها و رفع موانع موجود در مسیر‌های آبی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطرات ناشی از سیلاب‌ها نقش حیاتی ایفا کند؛ لذا ضرورت دارد این موضوع در دستور کار فوری متولیان امر قرار گیرد.

سلیمی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی در برابر تغییرات اقلیمی تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع حوادث ناشی از پدیده ال‌نینو، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان تمام توان لجستیکی و نیرو‌های عملیاتی خود را جهت مقابله با بحران‌های احتمالی در حالت آماده‌باش قرار داده است.

او بر اهمیت آموزش و تمرین مستمر تأکید کرد و گفت: برگزاری مانور‌های دورمیزی مدیریت بحران، ابزاری کارآمد برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف هماهنگی بین‌دستگاهی است. ما مصمم هستیم با اجرای این مانورها، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های امدادی در شهرستان آستارا را به بالاترین سطح ارتقا دهیم.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان  

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، جمعیت هلال احمر گیلان
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