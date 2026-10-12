احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پاداش قهرمانان المپیک جوانان را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - آیین بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک ۲۰۲۶ جوانان داکار، شامگاه امشب (دوشنبه ۲۰ مهر ماه) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در سالن استاد فارسی برگزار شد.

 در این مراسم دنیامالی از افزایش پاداش مدال آوران طلایی دختر و پسر کشور خبر داد.

کمیته ملی المپیک پیش از ایران پاداش یک میلیاردی را برای قهرمانان این دوره از بازی‌ها تعیین کرده بود.

وزیر ورزش و جوانان، اما در این خصوص اعلام کرد این پاداش را افزایش خواهد داد.

بر این است افزایش جوایز به این صورت خواهد بود که وزارت ورزش و جوانان به جهت اهمیت قهرمانی دختران، یک میلیارد تومان به پاداش کمیته المپیک اضافه خواهد کرد و جمعا دختران طلایی دو میلیارد تومان پاداش می‌گیرند.

در مورد پسران نیز این وزارتخانه پانصد میلیون تومان به جوایز آنها اضافه کرد و در مجموع پسران طلایی المپیک داکار یک میلیارد و پانصد تومان پاداش می‌گیرند.

این در حالی است که دکتر دنیامالی در خصوص پسران قهرمان این بازی‌ها نیز وعده معافیت از سربازی را داد.

پاداش طلایی‌های المپیک جوانان داکار افزایش پیدا کرد

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک ، المپیک جوانان
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