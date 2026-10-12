رئیس‌جمهور در پیامی رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی تصریح کرد: آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
پزشکیان: حل مشکلات مردم نباید گرفتار محدودیت‌های اداری شود
پزشکیان: «حافظ» تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواری‌ها است
پزشکیان: خدمات آیت‌الله حیدری یزدی یادگار ماندگار ایشان است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حق با آقای شهید بود؛ دشمنی آمریکا با ایران است نه جمهوری اسلامی
تعدد میانجی‌ها می‌تواند مسیر مذاکرات را پیچیده کند/ شانس بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره بسیار بالاست
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۰ مهر
سومین نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش سوزی شدید شد
آمریکا نمی‌تواند خود را نماینده تمدن غرب و یونانی معرفی کند/ طرح هفت‌روزه مطالبه حقوق مشروع ایران است
سرلشکر رضایی: پاسخ آمریکا به شروطمان را ناکافی می‌دانیم
عراقچی خطاب به بن فرحان: اصرار بر رویکرد نظامی در یمن، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند
عراقچی: حمله به مناطق مسکونی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت دارد
پزشکیان: با کمک مردم می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم
وزیرکشور: همکاری‌های امنیتی و مرزی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می‌یابد
آخرین اخبار
پزشکیان: حل مشکلات مردم نباید گرفتار محدودیت‌های اداری شود
یک نفتکش سوپر تانکر متخلف دیگر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت+ فیلم
پزشکیان: «حافظ» تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواری‌ها است
دریادار بمانی: متناسب با نقاط ضعف آمریکا تسلیحات جدید ساخته‌ایم
تعدد میانجی‌ها می‌تواند مسیر مذاکرات را پیچیده کند/ شانس بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره بسیار بالاست
وزیر پیشنهادی دفاع: تحریم‌ها مانع تولید در حوزه دفاعی نشده است
مسکن باید فراتر از تأمین سرپناه، زمینه‌ساز آرامش انسان باشد
محمدرضا عارف: در یک دفاع میهنی و تمدنی تمام‌عیار قرار داریم
پزشکیان: خدمات آیت‌الله حیدری یزدی یادگار ماندگار ایشان است
تاکید فقهای شورای نگهبان بر جبران خسارت مالکان زمین‌های بلاتکلیف
سرلشکر صفوی: راهبرد اصلی ایران مدیریت هوشمند تنگه هرمز است
معاون رئیس‌جمهور: روستاها بورسی می‌شوند
پزشکیان: با کمک مردم می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم
آتش‌ افروزان تقابل تمدنی از پیامدهای آن در امان نمی‌مانند
عراقچی: حمله به مناطق مسکونی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت دارد
آمریکا نمی‌تواند خود را نماینده تمدن غرب و یونانی معرفی کند/ طرح هفت‌روزه مطالبه حقوق مشروع ایران است
وزیرکشور: همکاری‌های امنیتی و مرزی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می‌یابد
رئیس‌جمهور: برون رفت از وضعیت فعلی توسط دانشگاهیان امکان‌پذیر است
عراقچی خطاب به بن فرحان: اصرار بر رویکرد نظامی در یمن، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند
وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد
سرلشکر رضایی: پاسخ آمریکا به شروطمان را ناکافی می‌دانیم
سومین نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش سوزی شدید شد
حق با آقای شهید بود؛ دشمنی آمریکا با ایران است نه جمهوری اسلامی
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۰ مهر
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب