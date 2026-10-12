باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه از توافق خود با روسیه درباره تأمین گازوئیل دفاع کرد؛ توافقی که با اعتراض قانون‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این توافق ظاهراً با قانون آمریکا مغایرت دارد؛ قانونی که واردات انرژی روسیه را تا زمان پایان دادن مسکو به اقدامات نظامی خود علیه اوکراین ممنوع می‌کند.

ترامپ گفت اقداماتی را برای کاهش قیمت بالای سوخت انجام می‌دهد؛ قیمت‌هایی که شانس جمهوری‌خواهان برای پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر را تهدید می‌کنند. قیمت سوخت از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، هفت ماه پیش، به‌شدت افزایش یافته است، اما ترامپ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را یکی از عوامل اصلی این افزایش می‌داند.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من برای مردم آمریکا انتخاب درستی انجام دادم؛ همیشه آمریکا در اولویت است! دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که روسیه با تأمین گازوئیل برای بازار‌های جهانی موافقت کرده است. دولت او نیز به‌طور موقت تحریم‌های آمریکا علیه سوخت روسیه را تعلیق کرد؛ تحریم‌هایی که با هدف محروم کردن مسکو از درآمد‌های مورد استفاده در جنگ اوکراین اعمال شده بودند.

روز یکشنبه، گروهی از سناتور‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از ترامپ خواستند در توافق تأمین گازوئیل با روسیه تجدیدنظر کند و مسیر خود را تغییر دهد. این سناتور‌ها اعلام کردند که توافق مذکور ممکن است ناقض قانونی باشد که در سال ۲۰۲۲ با هدف حمایت از اوکراین در مقابله با نیرو‌های روسیه تصویب شد.

جری موران، سناتور جمهوری‌خواه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما باید تحریم‌ها را بیش از پیش تشدید کنیم، نه اینکه با اجازه دادن به واردات گازوئیل روسیه، آنها را تضعیف کنیم؛ اقدامی که ممکن است اهرم فشار ما را از بین ببرد، به اعتبارمان نزد متحدان آسیب بزند و دشمنانمان را جسورتر کند.»

ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آخر هفته بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه با یکدیگر مشاجره کردند. ترامپ گفت اوکراین به رئیس‌جمهور جدیدی نیاز دارد و زلنسکی نیز وعده داد در صورتی که روسیه با آتش‌بس ۶۰روزه موافقت کند، انتخابات برگزار خواهد کرد.

ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این توافق تا چه اندازه دوام خواهد آورد.

زلنسکی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز تأکید کرد که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه عامل اصلی افزایش قیمت سوخت نیست.

منبع: رویترز