باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به سالروز سفر تاریخی امام شهید به استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰، آن را نقطه عطفی در تحولات عمرانی و اقتصادی استان دانست و اظهار داشت: با اجرای بیش از ۱۲۰۰ پروژه در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، اشتغال و زیرساخت، شاهد تحول چشمگیری در استان هستیم که از جمله آنها می‌توان به بهره‌برداری از سد آناهیتا، توسعه شبکه ریلی و راه‌اندازی کارخانه ایران‌خودرو در صحنه اشاره کرد.

کرمانشاه؛ دروازه طلایی صادرات به عراق

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق مرز‌های این استان انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به زیرساخت‌های موجود در پنج مرز رسمی و بازارچه‌های مرزی، هدف‌گذاری ما افزایش این ظرفیت به ۶۰ درصد است. وی افزود: با توجه به تردد روزانه ۲۰۰۰ کامیون از مرز‌های پرویزخان، خسروی و سومار، برای تسهیل در امور تجاری، ساماندهی بازارچه‌ها و استقرار تجهیزات کنترلی پیشرفته در دستور کار قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های مرزی و اربعین

حبیبی با اشاره به نقش مرز خسروی در ایام اربعین گفت: در سال جاری شاهد تردد بیش از یک میلیون زائر از این مرز بودیم. وی افزود: برای رفاه زائران، تمام مسیر‌های منتهی به مرز خسروی چهاربانده شده و ظرفیت پارکینگ برای ۳۰۰ هزار خودرو فراهم گردیده است. همچنین برای نخستین بار، طرح تردد اتوبوس‌های مستقیم از تهران تا نجف بدون پیاده‌سازی مسافران در مرز عملیاتی شد که گام بزرگی در تسهیل سفر زائران بود.

پروژه‌های کلان و چالش‌های پیش‌رو

استاندار کرمانشاه در خصوص اتصال ریلی به عراق تأکید کرد: در پی تفاهم‌نامه‌های میان رؤسای دو کشور، پروژه اتصال خط آهن کرمانشاه به بغداد با تخصیص ۶ همت اعتبار در حال اجراست و طرف عراقی نیز ملزم به تکمیل زیرساخت‌ها از سمت خانقین شده است.

دکتر حبیبی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فنی، خاطرنشان کرد: اگرچه در مرز‌های پرویزخان و خسروی تجهیزات ایکس‌ری مستقر است، اما پیگیری برای نصب این دستگاه‌ها در مرز سومار و همچنین ایجاد سردخانه‌های مجهز برای محصولات کشاورزی با هدف کاهش ماندگاری کالا‌ها در مرز، از اولویت‌های فعلی مدیریت استان است تا شاهد سرعت‌بخشی بیش از پیش به تجارت برون‌مرزی باشیم.