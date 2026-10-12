باشگاه خبرنگاران جوان ـ سهیلی رئیس اورژانس استان یزد گفت:بالگرد اورژانس استان، امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در دو مأموریت جداگانه، برای انتقال هوایی بیماران و مصدومان از شهرستان‌های استان به مراکز درمانی در یزد، به پرواز درآمد.

وی افزود: در نخستین مأموریت، بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان یزد به سمت مروست به پرواز درآمد و پس از تحویل مصدوم بیست ساله‌ی تصادفی دچار مولتیپل تروما، با اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کرد.

سهیلی ادامه داد:در دومین مأموریت نیز بیمار دچار سکته قلبی با اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، از ساغند به بیمارستان شهید صدوقی یزد انتقال یافت.

منبع؛ روابط عمومی