مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: جنازه دومین فرد گم‌شده سیلاب مینودشت در روستای ترسه این شهرستان با تلاش نیرو‌های هلال‌احمر و مردم پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی سلیمی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در سیل در مینودشت یک نفر در روز اول جان خود را از دست داد و ۲ نفر نیز مفقود شدند که با تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، یک نفر سالم پیدا شد و امروز هم هلال احمر و نیرو‌های مردمی موفق به یافتن جسد دومین مفقودی شدند.

بارش شدید و نقطه‌ای باران از عصر شنبه هفته جاری در نقاط مختلف گلستان آغاز و موجب آبگرفتگی شدید معابر شهری شد.

بیشترین بارش ثبت شده اخیر در گلستان با ۱۴۷ میلی‌متر مربوط به روستای «قلعه قافه بالا» شهرستان مینودشت است و بعد از آن بیشترین بارش‌ها در ساسنگ و دوزین مینودشت به ترتیب با ۱۲۰ و ۹۶ میلی‌متر، جعفرآباد و جلین گرگان به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۱ میلی‌متر، زرین گل علی‌آبادکتول با ۱۰۰ و فارسیان و کیارام گالیکش با ۷۵ میلی‌متر ثبت شد.

برچسب ها: پیدا شدن گمشده ، سیلاب
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