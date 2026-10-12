وزیر کشور از توافق برای تدوین دو سند همکاری میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، سازوکار‌های اجرایی‌سازی توافقات بررسی شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور که به باکو سفر کرده است، پس از دیدار با الهام علی‌اف اظهار کرد: در این نشست، اجرایی شدن توافقاتی که در دیدار رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در ترکمنستان حاصل شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور آذربایجان دستور‌های لازم را برای اجرای این توافقات صادر کرد. همچنین مسئولان پیگیری این توافقات مشخص شدند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌های وزارت کشور ایران با وزارت کشور و وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان افزود: حدود یک دهه بود که در سطح وزیر کشور، سفر و تعامل دوجانبه‌ای میان دو کشور صورت نگرفته بود و در نتیجه، موضوعات متعددی برای پیگیری و بررسی انباشته شده بود.

وزیر کشور ایران ادامه داد: در این دیدار، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان دستور‌های لازم را به وزیر کشور و وزیر حوادث غیرمترقبه این کشور برای تقویت همکاری‌ها صادر کرد.

مومنی با تأکید بر ضرورت گسترش روابط تهران و باکو تصریح کرد: برای ارتقای روابط دو کشور هیچ محدودیتی وجود ندارد و باید تا حد امکان، همکاری‌ها در همه زمینه‌ها توسعه یابد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تدوین دو سند همکاری خبر داد و گفت: قرار است یک سند میان وزارت کشور ایران و وزارت کشور جمهوری آذربایجان و سند دیگر میان وزارت کشور ایران و وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان تنظیم شود تا تعاملات میان طرفین افزایش یابد.

وزیر کشور ایران با اشاره به دیگر محور‌های این دیدار خاطرنشان کرد: موضوعاتی از جمله تردد‌های مرزی و مسائل مرتبط با تجارت نیز در این نشست مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.

مومنی در پایان، این دیدار را مثبت و بسیار سازنده توصیف کرد و گفت: تمایل به ارتقای روابط در همه سطوح، هم در ایران و هم در جمهوری آذربایجان، کاملاً مشهود است.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، جمهوری آذربایجان
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