پرونده مسابقات هفته پنجم لیگ دسته یک کشور با صدرنشینی پارس جنوبی جم به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ دسته یک امروز ۶ دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار‌ها سایپا در خانه با یک گل مقابل تیم جزیره قشم مغلوب شد و صدرنشینی را از دست داد.

پارس جنوبی جم هم با یک گل از سد نفت و گاز گچساران گذشت و ۱۱ امتیازی شد و به صدرجدول رسید.

مس کرمان در خانه با یک گل مقابل مس رفسنجان شکست خورد تا رفسنجانی‌ها فاتح شهرآورد کرمان شوند.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

کاراگستر ۱ - ۰ نیروی زمینی

آریو اسلامشهر ۲ - ۱ بعثت کرمانشاه

پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۱ هوادار