مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده پل کلک تا پل فردیس و همچنین محور تهران ـ شهریار در محدوده شهریار تا شهرقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده پل کلک تا پل فردیس و همچنین محور تهران ـ شهریار در محدوده شهریار تا شهرقدس خبر داد.

وی افزود: تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی روان است و در سایر محورهای شمالی نیز مداخلات جوی گزارش نشده است.

او گفت: همچنین در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان گزارش شده است.

وی افزود:در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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