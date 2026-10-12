۴۰ همت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای گردشگری و صنایع دستی لحاظ شد

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز ندائی روز دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: سال گذشته در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی در سطح کشور پرداخت شد که این رقم در سال جاری دو برابر شده است

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش منابع تسهیلاتی، شمار بیشتری از فعالان گردشگری و صنایع دستی لرستان بتوانند از این حمایت‌ها برای ایجاد و تکمیل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه فعالیت‌های صنایع دستی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان در کنار حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و فعالان گردشگری می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های استان کمک کند.

اختصاص ۱۴۴ میلیارد تومان برای مرمت آثار تاریخی و توسعه گردشگری لرستان

ندائی از اختصاص بیش از ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت آثار تاریخی و کمک به زیرساخت‌های گردشگری لرستان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ثبت آثار ارزشمند استان در فهرست آثار ملی و جهانی از اولویت‌های این وزارتخانه است.

وی اظهار کرد: لرستان از استان‌های پیشرو در برخورداری از آثار تاریخی و ظرفیت‌های صنایع دستی است و تعدادی از آثار این استان در فهرست میراث جهانی و هزاران اثر نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌های مربوط به معرفی، مرمت و احیای آثار تاریخی لرستان حمایت می‌کند و بازاریابی برای صنایع دستی، پشتیبانی از تولیدکنندگان این حوزه و کمک به فعالان گردشگری نیز از دیگر محور‌های فعالیت این وزارتخانه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حمایت‌های اعتباری از لرستان در یک سال گذشته گفت: در این مدت، به‌ویژه در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۴۴ میلیارد تومان برای مرمت آثار تاریخی و کمک به زیرساخت‌های گردشگری استان اختصاص یافته است.

ندائی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات عمرانی، در بخش اعتبارات جاری نیز حمایت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام شده و تامین تعدادی خودرو و موتورسیکلت و افزایش پست‌های سازمانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از ۱۰۵ به ۲۲۲ پست، از جمله اقدامات انجام‌شده برای تقویت توان اجرایی این مجموعه بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی بیشتر آثار تاریخی استان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم وزارتخانه، افزایش شمار آثار ثبت‌شده لرستان در فهرست آثار ملی و جهانی است تا آثار ارزشمند و شناخته‌شده استان، جایگاه مناسب‌تری در برنامه‌های حفاظت، معرفی و توسعه گردشگری پیدا کنند.

در این آیین سید امین قاسمی که سابقه مدیر کلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان را از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در کارنامه خود دارد به عنوان مدیرکل جدید معرفی و از خدمات عطا حسن پور تقدیر شد.

منبع: ایرنا