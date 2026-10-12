باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام‌ قبادی - دیدار هیئت حقوقی پاکستان با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز با هدف بررسی زمینه‌های تسهیل تعاملات فرهنگی و هنری ایران و پاکستان و در چارچوب دبیرخانه گفت‌و‌گو‌های فرهنگی دو کشور برگزار شد.

در این نشست، سردار محمد لطیف خان خونسا، عضو مجلس ملی پاکستان، ضمن تشکر از میزبانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر لزوم حمایت همه‌جانبه کشور‌های اسلامی از یکدیگر تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود ۵۳ کشور مسلمان، نقش نهاد‌های فرهنگی را در بازتاب صدای امت اسلام و کاهش اختلافات بر پایه اشتراکات مهم دانست.

وی با یادآوری پیشینه علمی و فرهنگی جهان اسلام و شخصیت‌هایی مانند ابن‌سینا، بر ضرورت بازشناسی عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان و حرکت به سمت علم‌آموزی و تعالی تأکید کرد.

به گفته او، قرآن کریم انسان را به جست‌و‌جو در زمین و آسمان فراخوانده و مسلمانان باید با اتکا به این آموزه‌ها و وحدت، دوران طلایی خود را بازسازی کنند.

این نماینده پارلمان پاکستان همچنین با انتقاد از دنباله‌روی برخی کشور‌های اسلامی نسبت به ابرقدرت‌ها، خواستار اتخاذ یک برنامه مشترک میان کشور‌های مسلمان و ارائه پیام صلح و محبت پیامبر اسلام (ص) در جهان شد.

او در پایان با اشاره به اشعار علامه اقبال لاهوری درباره بلندپروازی و خودباوری، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواست برای روشنگری جوامع اسلامی درباره حرکت به سمت علوم و تعالی تلاش کند و تأکید کرد که هیئت پاکستانی در ایران احساس غربت نداشته و مانند خانه خود میزبانی شده است.

ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ملاقات با اعضای مرکز وکلای روابط بین‌الملل پاکستان، با اشاره به واکنش‌های مردم پاکستان پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ابراز همدردی و تسلیت و همچنین اهدای هدایای مردمی به ملت ایران، جلوه‌هایی ارزشمند از پیوند‌های عمیق دو ملت بود که در خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به طرح موضوعاتی همچون پرونده هسته‌ای، توان موشکی و حقوق بشر به‌عنوان بهانه‌های جنگ علیه ایران، تصریح کرد: این موضوعات را نمی‌توان علت واقعی این جنگ دانست؛ بلکه باید اهداف و انگیزه‌های عمیق‌تر این رویارویی را در چارچوب تقابل با قدرت‌یابی جهان اسلام و نقش‌آفرینی ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، بررسی کرد.

ایمانی‌پور با انتقاد از عملکرد مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در برابر جنایات غزه و رنج مردم فلسطین گفت: تحولات منطقه، فاصله میان ادعا‌های غرب درباره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر با عملکرد واقعی برخی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را آشکار کرده است. سکوت در برابر جنایات و نقض حقوق ملت‌های مظلوم، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی ساختار‌های موجود جهانی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در الگو‌های مسلط جهانی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های بشریت اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند گفت‌و‌گو درباره شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی هستیم؛ تمدنی که بتواند بر پایه عدالت، اخلاق، معنویت و کرامت انسانی، افق تازه‌ای برای آینده بشر ترسیم کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، این هدف را افقی راهبردی برای جهان اسلام دانست و بر نقش نخبگان، اندیشمندان و حقوقدانان در تبیین مبانی فکری و حقوقی آن تأکید کرد.

ایمانی‌پور با اشاره به ضرورت توسعه گفت‌و‌گو‌های حقوقی میان کشور‌های مسلمان، از پیشنهاد برگزاری کنفرانسی در پاکستان با حضور حقوقدانان آزادی‌خواه جهان استقبال کرد و گفت: برگزاری چنین نشستی می‌تواند فرصتی برای بررسی مبانی حقوقی و شرعی حقوق بشر از منظر جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌های مشترک درباره عدالت، حقوق ملت‌ها و مقابله با بی‌عدالتی‌های بین‌المللی باشد.

وی تأکید کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از این ابتکار حمایت می‌کند و آماده است در مسیر پیگیری موضوعات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی حقوقدانان پاکستانی و ایرانی همکاری کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روابط ایران و پاکستان، توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دو کشور را ضروری دانست و از فعالیت نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر‌های مختلف پاکستان یاد کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و همکاری‌های صورت‌گرفته برای گسترش ارتباط میان نخبگان دو کشور، ابراز امیدواری کرد که دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های جاری به تقویت همکاری‌های مشترک و پیگیری عملی پیشنهاد‌های مطرح‌شده منجر شود.