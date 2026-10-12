رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با حقوقدانان پاکستانی، از همدلی مردم پاکستان قدردانی و بر گسترش همکاری‌های حقوقی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام‌ قبادی - دیدار هیئت حقوقی پاکستان با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز با هدف بررسی زمینه‌های تسهیل تعاملات فرهنگی و هنری ایران و پاکستان و در چارچوب دبیرخانه گفت‌و‌گو‌های فرهنگی دو کشور برگزار شد.

 در این نشست، سردار محمد لطیف خان خونسا، عضو مجلس ملی پاکستان، ضمن تشکر از میزبانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر لزوم حمایت همه‌جانبه کشور‌های اسلامی از یکدیگر تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود ۵۳ کشور مسلمان، نقش نهاد‌های فرهنگی را در بازتاب صدای امت اسلام و کاهش اختلافات بر پایه اشتراکات مهم دانست.

 وی با یادآوری پیشینه علمی و فرهنگی جهان اسلام و شخصیت‌هایی مانند ابن‌سینا، بر ضرورت بازشناسی عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان و حرکت به سمت علم‌آموزی و تعالی تأکید کرد. 

به گفته او، قرآن کریم انسان را به جست‌و‌جو در زمین و آسمان فراخوانده و مسلمانان باید با اتکا به این آموزه‌ها و وحدت، دوران طلایی خود را بازسازی کنند.

این نماینده پارلمان پاکستان همچنین با انتقاد از دنباله‌روی برخی کشور‌های اسلامی نسبت به ابرقدرت‌ها، خواستار اتخاذ یک برنامه مشترک میان کشور‌های مسلمان و ارائه پیام صلح و محبت پیامبر اسلام (ص) در جهان شد.

 او در پایان با اشاره به اشعار علامه اقبال لاهوری درباره بلندپروازی و خودباوری، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواست برای روشنگری جوامع اسلامی درباره حرکت به سمت علوم و تعالی تلاش کند و تأکید کرد که هیئت پاکستانی در ایران احساس غربت نداشته و مانند خانه خود میزبانی شده است.

ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ملاقات با اعضای مرکز وکلای روابط بین‌الملل پاکستان، با اشاره به واکنش‌های مردم پاکستان پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران برای ابراز همدردی و تسلیت و همچنین اهدای هدایای مردمی به ملت ایران، جلوه‌هایی ارزشمند از پیوند‌های عمیق دو ملت بود که در خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به طرح موضوعاتی همچون پرونده هسته‌ای، توان موشکی و حقوق بشر به‌عنوان بهانه‌های جنگ علیه ایران، تصریح کرد: این موضوعات را نمی‌توان علت واقعی این جنگ دانست؛ بلکه باید اهداف و انگیزه‌های عمیق‌تر این رویارویی را در چارچوب تقابل با قدرت‌یابی جهان اسلام و نقش‌آفرینی ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، بررسی کرد.

ایمانی‌پور با انتقاد از عملکرد مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در برابر جنایات غزه و رنج مردم فلسطین گفت: تحولات منطقه، فاصله میان ادعا‌های غرب درباره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر با عملکرد واقعی برخی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را آشکار کرده است. سکوت در برابر جنایات و نقض حقوق ملت‌های مظلوم، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی ساختار‌های موجود جهانی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در الگو‌های مسلط جهانی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های بشریت اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند گفت‌و‌گو درباره شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی هستیم؛ تمدنی که بتواند بر پایه عدالت، اخلاق، معنویت و کرامت انسانی، افق تازه‌ای برای آینده بشر ترسیم کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، این هدف را افقی راهبردی برای جهان اسلام دانست و بر نقش نخبگان، اندیشمندان و حقوقدانان در تبیین مبانی فکری و حقوقی آن تأکید کرد.

ایمانی‌پور با اشاره به ضرورت توسعه گفت‌و‌گو‌های حقوقی میان کشور‌های مسلمان، از پیشنهاد برگزاری کنفرانسی در پاکستان با حضور حقوقدانان آزادی‌خواه جهان استقبال کرد و گفت: برگزاری چنین نشستی می‌تواند فرصتی برای بررسی مبانی حقوقی و شرعی حقوق بشر از منظر جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌های مشترک درباره عدالت، حقوق ملت‌ها و مقابله با بی‌عدالتی‌های بین‌المللی باشد.

وی تأکید کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از این ابتکار حمایت می‌کند و آماده است در مسیر پیگیری موضوعات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی حقوقدانان پاکستانی و ایرانی همکاری کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روابط ایران و پاکستان، توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دو کشور را ضروری دانست و از فعالیت نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر‌های مختلف پاکستان یاد کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و همکاری‌های صورت‌گرفته برای گسترش ارتباط میان نخبگان دو کشور، ابراز امیدواری کرد که دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های جاری به تقویت همکاری‌های مشترک و پیگیری عملی پیشنهاد‌های مطرح‌شده منجر شود.

برچسب ها: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، دیپلماسی فرهنگی ، ارتباط فرهنگی
خبرهای مرتبط
بقایی: دیپلماسی‌عمومی جزو لاینفک سیاست خارجی است
صالحی امیری: دیپلماسی فرهنگی پایدارترین راه ارتباط کشورهاست
وزیر فرهنگ: ایران ظرفیت نامتناهی برای روایتگری دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر
۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند
معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
رویداد «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید برگزار می‌شود
«در چنین روزی» شبکه ورزش تاریخی می‌شود!
طنین غزل‌های لسان‌الغیب در رادیو فرهنگ
دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر معرفی شد
مجموعه «سرو، سپید، سرخ» یک کار قرارگاهی برای صداوسیماست
پاکستان شریک راهبردی ایران در دیپلماسی فرهنگی است
آخرین اخبار
پاکستان شریک راهبردی ایران در دیپلماسی فرهنگی است
مجموعه «سرو، سپید، سرخ» یک کار قرارگاهی برای صداوسیماست
«در چنین روزی» شبکه ورزش تاریخی می‌شود!
رویداد «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید برگزار می‌شود
۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند
آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» از ۲۵ مهر
معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر معرفی شد
طنین غزل‌های لسان‌الغیب در رادیو فرهنگ
رادیو به استقبال میلاد حضرت زینب (س) می‌رود
«مِثلی» در باغ کتاب رونمایی شد؛ ۲۱ روایت از لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب
«از دولت قرآن»؛ روایتی متفاوت از پیوند حافظ با کلام وحی
«دیوار دفاعی»؛ بازخوانی مقاومت در برابر نفوذ قدرت‌های خارجی
چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد