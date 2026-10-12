مدیرکل هواشناسی استان، از ثبت بارش باران در ۱۰ ایستگاه هواشناسی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، هیدوچ شهرستان سیب و سوران با ثبت ۱۹ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین در کلات ۵.۵، رئیس‌آباد ۴، ناهوک ۲ و سراوان ۰.۵ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

حیدری افزود: تا اواخر هفته، به‌ویژه در ساعات صبح، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات همراه با گردوخاک در مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، در زاهدان و نواحی مرکزی استان، در ساعات میانی روز وزش باد و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا امشب در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق فراهم است.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی، هنگام وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین در مناطق مستعد بارش، از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی بپرهیزند.