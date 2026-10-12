باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت انگلیس روز دوشنبه سفیر ایران در لندن را احضار کرد؛ اقدامی که مقام‌های این کشور آن را واکنشی به آنچه تهدید‌های ادعایی علیه امنیت انگلیس خوانده‌اند، عنوان کردند.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، در این باره مدعی شد: «تلاش‌های مستمر ایران برای تضعیف امنیت انگلیس و شرکای بین‌المللی از طریق شبکه‌های مجرمانه، گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های مخرب مورد حمایت دولت، غیرقابل‌قبول است.»

این اقدام پس از آن صورت گرفت که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، مدعی شد حادثه مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد نیروی هوایی سلطنتی این کشور، به احتمال زیاد با ایران مرتبط بوده و تقریباً تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته است.

با این حال، ادعا‌های مطرح‌شده درباره نقش ایران و سپاه پاسداران در این پرونده، موضع مقام‌های انگلیسی است و به‌تنهایی اثبات‌کننده دخالت تهران نیست. تحقیقات درباره ابعاد این حادثه و احتمال دخالت یک دولت خارجی همچنان در کانون توجه قرار دارد.

منبع: رویترز