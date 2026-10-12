برمهانی تولید مجموعه «سرو، سپید، سرخ» را حاصل ماموریت قرارگاهی سازمان صداوسیما دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ آیین تقدیر از عوامل مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم و کارگردانان و تهیه‌کنندگان اثر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

معاون سیمای رسانه ملی پای کار بودن هنرمندان و سازندگان را در بحبوحه جنگ نمونه یک سلبریتی واقعی دانست و گفت: از زمان آغاز جنگ که مردم در خیابان‌ها مبعوث شدند، رزمندگان پای لانچر بودند، هنرمند نیز پای دوربین اقدام مجاهدانه به خرج دادند. آنها از شهرت خود گذشتند. خدا شاهد است که سلبریتی واقعی شما هستید؛ آن هم اکنون که در مقابل نبرد وجودی و جنگ آخرالزمانی قرار گرفته‌ایم.

برمهانی ادامه داد: تمامی این عزیزان که با مجموعه «سرو، سپید، سرخ» همکاری کرده‌اند، سیمرغ‌ها و جوایز بین‌المللی دارند. از طرفی، انجام این پروژه برای سازمان صداوسیما یک عملیات قرارگاهی بود. امام شهیدمان از همان ابتدا برای سازمان صداوسیما، رئیس و مدیران ماموریت‌های دانشگاهی، آوردگاهی، آسایشگاهی و قرارگاهی تعریف کرده بودند.

وی ضمن تشکر از سازمان اوج و موسسه شهید آوینی که از همان ابتدا برای تولید این مجموعه پای کار بودند، از پیوستن نهاد‌های دیگر به این سریال خبر داد و گفت: برای فصل‌های بعدی «سرو، سپید، سرخ» فراجا و سایر نهاد‌ها پای کار آمده‌اند.

مهدی آذرپندار، مدیر فیلم و سریال سازمان هنری - رسانه‌ای اوج درباره تجربه ساخت این مجموعه گفت: تجربه ساخت «سرو، سپید، سرخ» نشان داد که اگر این کشور مجدد در شرایط جنگ قرار گیرد، هنرمندان بجای دادن بیانیه‌های سیاسی و محکوم کردن می‌توانند زیر یک پرچم دور هم جمع شوند. در چنین شرایطی هنرمندان نشان داده‌اند که می‌توانند زیر آتشِ جنگ و سخت‌ترین شرایط دست به دوربین شوند و فیلم بسازند.

آذرپندار با اشاره به همکاری چهره‌های مطرح و سیمرغ‌دار با این مجموعه توضیح داد: در مجموعه «سرو، سپید، سرخ» در کنار همکاری چهره‌های مطرحی که چندین سیمرغ را از آنِ خود کرده‌اند، چهره‌های جوان و سابقه‌دار در عرصه فیلم کوتاه را می‌بینیم که جزو سرمایه‌های این کشور هستند.

وی درباره ساختار فصل اول و دوم این مجموعه و تولید آن خارج از رویه‌های مرسوم تولید در صداوسیما بیان کرد: از فصل اول مجموعه «سرو، سپید، سرخ» گرفته تا فصل دوم آن، تولید تمام اپیزود‌ها خارج از رویه‌های مرسوم تولید بوده و فکر می‌کنم این سریال جزو کم ممیزی‌ترین سریال‌های اخیر صداوسیما بوده، که همین موضوع حکایت از اعتماد صداوسیما به ما داشته است.

در ادامه کارگردانان و سازندگان اثر به ارائه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های شخصی خود راجع به تولید اثر پیرامون جنگ پرداختند.

لیلی عاج، فیلمنامه‌نویس ضمن تشکر از بانی تولید این مجموعه گفت: تمام خاطرات آماده شدن افطار تا سحر روز‌های اول جنگ رمضان از خاطرم نخواهد رفت. خداراشاکرم یک اپیزود «سرو، سپید، سرخ» از بمباران جنگ رمضان برای من بود. وقتی بعد‌ها که به جنگ رمضان فکر کنم، در قلب و ذهنم تجربه زیسته باشکوهی برای من ثبت شده است.

بابک خواجه‌پاشا، دیگر کارگردان مجموعه «سرو، سپید، سرخ» برای همکاری با این پروژه ابراز خرسندی کرد و گفت: یک پلان از این فیلم به صد‌ها سیمرغ و اسکار می‌ارزد. وقتی فیلم‌های بزرگ می‌سازی و یا جایزه جشنواره‌های خارجی را می‌گیری، احساس می‌کنی دستت را به سمت قله پوچ دراز کرده‌ای. به‌نظرم مهمترین مسئله، کار کردن و رسیدن به کشورت است. من در زمان جنگ از اینکه کاری از دستم بر نمی‌آمد، احساس خفگی می‌کردم، تا اینکه امکان همکاری با این پروژه نصیبم شد.

راما قویدل از دلایل عدم همکاری با فصل اول «سرو، سپید، سرخ» به دلیل همزمانی با پروسه تولید «بیگانگان» گفت و از همکاری با فصل دوم این مجموعه ابراز خرسندی کرد و گفت: به محض شنیدن آغاز فصل دوم این مجموعه، به آقای مهدی آذرپندار تماس گرفتم و برای همکاری در این پروژه اعلام آمادگی کردم. خداراشکر با محبت عزیزان افتخار همکاری با اپیزود «سرو، سپید، سرخ» برای بنده محیا شد.

علی ثقفی، کارگردان این مجموعه از سختی‌های تولید زیر آتش بمباران و انفجار‌های پی در پی گفت و بیان کرد: هر شب زمان ضبط، صدای انفجار به ما نزدیک می‌شد. تا اینکه در شب سوم بخاطر انفجار شدید در و پنجره لوکیشن با شدت باز شد. با اینکه در لوکیشن متروکه بودیم و صدای انفجار‌ها بیشتر می‌شد، مجبور شدیم بجای پنج جلسه، سه، چهار جلسه کار را جمع کنم. با این حال، در آن شرایط هیچ‌کس حاضر نبود محل را ترک کند.