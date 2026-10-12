سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک جوانان گفت: وزیر ورزش و جوانان نیز برای مدال طلای دختران یک میلیارد تومان پاداش در نظر گرفت و مدال‌آوران پسر از امکان سربازی معاف خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف و سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک جوانان در حاشیه مراسم اختتامیه دوره آموزشی کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک جوانان اظهار داشت: برای نخستین بار، دوره‌ای جامع و سه‌روزه برای ورزشکاران و کادر اعزامی به این رقابت‌ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن، قهرمانان کشور تجربیات خود را در اختیار ورزشکاران جوان قرار دادند و آموزش‌های مرتبط با فرهنگ کشور میزبان و قوانین و مقررات بازی‌های المپیک جوانان نیز ارائه شد.

وی با اشاره به حضور وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزیر، مدیران کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون‌ها و اصحاب رسانه در مراسم اختتامیه افزود: در ماه‌های اخیر، مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک روند آماده‌سازی ورزشکاران را زیر نظر داشته و خودم نیز با بیشتر ورزشکاران در ارتباط بوده‌ام. با توجه به شرایط تمرینی و اردو‌های برگزارشده، سطح آمادگی آنها را قابل قبول می‌دانم و امیدواریم نتایج خوبی در این رقابت‌ها رقم بخورد.

عزیزی درباره ترکیب کاروان ایران گفت: ۲۹ ورزشکار شامل ۱۵ پسر و ۱۴ دختر در ۱۴ رشته ورزشی به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند. فوتسال دختران و والیبال ساحلی پسران رشته‌های تیمی کاروان هستند و سایر ورزشکاران در رشته‌های انفرادی رقابت خواهند کرد. اعزام کاروان نیز از اوایل آبان‌ماه آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه بازی‌ها برای ۳۱ اکتبر پیش‌بینی شده است.

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به پاداش‌های در نظر گرفته‌شده برای مدال‌آوران اظهار داشت: کمیته ملی المپیک پیش‌تر پاداش یک میلیارد تومانی برای مدال طلای این رقابت‌ها تعیین کرده بود. وزیر ورزش و جوانان نیز برای مدال طلای دختران یک میلیارد تومان پاداش در نظر گرفت و همچنین اعلام شد مدال‌آوران پسر از امکان معافیت سربازی برخوردار خواهند شد. این حمایت‌ها می‌تواند انگیزه ورزشکاران را برای کسب نتایج بهتر افزایش دهد.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در روند آماده‌سازی کاروان ادامه داد: فدراسیون‌ها و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در ماه‌های گذشته برای آماده‌سازی ورزشکاران تلاش زیادی کرده‌اند و امیدواریم نتایج کاروان ایران پاسخ مناسبی به این زحمات باشد.

عزیزی در ادامه با اشاره به شرایط میزبانی سنگال گفت: از حدود هفت تا هشت ماه پیش، بررسی شرایط میزبانی و امکانات محل برگزاری بازی‌ها را آغاز کرده‌ایم. در دوره قبلی المپیک جوانان در سال ۲۰۱۸ حدود چهار هزار ورزشکار حضور داشتند، اما به دلیل محدودیت امکانات در سنگال، تعداد شرکت‌کنندگان این دوره به حدود ۲۷۰۰ نفر رسیده است. در رشته‌های انفرادی نیز معمولاً سهمیه کشور‌ها به یک پسر و یک دختر محدود شده است؛ هرچند برای کشور‌های آفریقایی با هدف توسعه ورزش در این قاره، سهمیه بیشتری در نظر گرفته شده است.

رئیس فدراسیون گلف درباره تمهیدات بهداشتی و پزشکی کاروان ایران نیز توضیح داد: از حدود شش ماه پیش، اقدامات پیشگیرانه بهداشتی برای اعضای کاروان در دستور کار قرار گرفته است. واکسن‌های مورد نیاز، از جمله واکسن تب زرد، هپاتیت و مننژیت، در برنامه پیش‌بینی شده و برای مقابله با خطر ابتلا به مالاریا نیز پشه‌بند و دارو‌های پیشگیرانه آماده شده است. مصرف داروی خوراکی پیشگیری از مالاریا نیز از امروز برای اعضای کاروان آغاز شده است.

وی افزود: برای رفت‌وآمد ورزشکاران نیز با هماهنگی سفارت ایران در سنگال و دکتر عسکری و همکارانش، تمهیداتی برای تأمین خودرو‌های استیجاری در نظر گرفته شده است؛ چراکه طبق برنامه میزبانی، خودرویی در اختیار کاروان‌ها قرار نمی‌گیرد.

عزیزی در پایان گفت: شرایط آب‌وهوایی سنگال، از جمله گرما و رطوبت بالا، و نیاز‌های مرتبط با تأمین برق، یخ و نگهداری مواد غذایی نیز بررسی شده است. تلاش کرده‌ایم امکانات لازم را از ایران همراه ببریم تا ورزشکاران در شرایط مناسبی قرار بگیرند و در صورت بروز مشکل پیش‌بینی‌نشده در محل، آمادگی لازم برای رفع آن را داشته باشیم.

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برچسب ها: المپیک جوانان ، حمید عزیزی ، کمیته ملی المپیک
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