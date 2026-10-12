وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط شمال غرب و شمال شرق کشور، بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.

وی افزود : سه‌شنبه در مناطقی از شمال غرب، غرب، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و زاگرس، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت: این شرایط چهارشنبه در دامنه های البرز مرکزی و شرقی، بخش‌هایی از مرکز و شرق و و دامنه‌های جنوبی زاگرس، پنجشنبه در نوار غربی، شمال غرب و جمعه در شمال غرب تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در پنج روز آینده در ارتفاعات کرمان و شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی پیش بینی می شود.

ضیائیان گفت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شمال غرب، غرب و شرق و پنجشنبه و جمعه در شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.