باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های فعلی، پرتاب دو موشک بالستیک از سوی کره شمالی، تهدید فوری برای نیرو‌های آمریکایی، خاک این کشور یا متحدانش ایجاد نمی‌کند.

این فرماندهی اعلام کرد که از پرتاب موشک‌ها آگاه است و در حال رایزنی نزدیک با متحدان و شرکای خود در منطقه است.

در بیانیه این فرماندهی، نوع موشک‌ها، مسافت طی‌شده و محل پرتاب آنها مشخص نشده است.

فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «ایالات متحده همچنان به دفاع از خاک خود و متحدانش در منطقه متعهد است.»

ارتش کره جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ روز دوشنبه چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد که دست‌کم یکی از آنها بیش از ۹۰۰ کیلومتر برد داشت.

منبع: رویترز