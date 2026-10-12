باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- تیم فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند.



ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.



ترکیب الغرافه: احمد کانه، عبدالرحمن فایز الراشدی، سیدو سانو، دامی ترائوره، ایوب محمد العلوی، سیف‌الدین حسن فضل‌الله، فابریسیو دیاز، فرجانی ساسی، یاسین براهیمی، آدم اوناس و فرانک ماگری.

بازی از ساعت ۲۱:۴۷ آغاز شد.

دقیقه ۲: اشتباه بازیکنان الغرافه در ارسال پاس به هم تیمی خود باعث شد تا توپ به بیرون برود و در اختیار بازیکنان استقلال قرار گیرد.

دقیقه ۵: با اینکه توپ بیشتر در اختیار بازیکنان استقلال است، اما موقعیتی روی دروازه الغرافه ایجاد نشده است و بازیکنان تیم حریف هم نتوانسته‌اند به دروازه استقلال نزدیک شوند.

دقیقه ۱۱: برای استقلال کرنر شکل گرفت که جلال‌الدین ماشاریپوف توپ را روی دروازه الغرافه ارسال کرد و سامان فلاح با سر به توپ‌ ضربه زد که توپ از کنار دروازه این تیم به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: در ۱۵ دقیقه گذشته توپ بیشتر در میانه‌های زمین جریان داشته و بازیکنان الغرافه بار‌ها روی بازیکنان استقلال مرتکب خطا شده‌اند.

دقیقه ۱۹: یاسین براهیمی از سمت راست به سمت دروازه استقلال تزدیک شد و با پاسی در عرض قصد داشت توپ را در اختیار ماگری قرار دهد که زودتر از این بازیکن آقاسی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۰: ضربه کرنر بازیکنان الغرافه با ضربه سر بازیکن این تیم همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۲۵: روزبه چشمی قصد داشت با پاسی بلند و در عمق سعید سحرخیزان را صاحب توپ کند، اما با خروج به موقع دروازه‌بان الغرافه توپ دور شد و به مهاجم استقلال نرسید.

دقیقه ۲۶: با برخورد بازیکن الغرافه به امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک استقلال با مصدومیت مواجه شد و بازی دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۲۷: یاسر آسانی به جای رزاقی‌نیا برای استقلال وارد زمین شد.

دقیقه ۳۸: یاسر آسانی موفق شد با شوتی زیبا گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.