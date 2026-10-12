باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- تیم فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند.



ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.



ترکیب الغرافه: احمد کانه، عبدالرحمن فایز الراشدی، سیدو سانو، دامی ترائوره، ایوب محمد العلوی، سیف‌الدین حسن فضل‌الله، فابریسیو دیاز، فرجانی ساسی، یاسین براهیمی، آدم اوناس و فرانک ماگری.

بازی از ساعت ۲۱:۴۷ آغاز شد.

دقیقه ۲: اشتباه بازیکنان الغرافه در ارسال پاس به هم تیمی خود باعث شد تا توپ به بیرون برود و در اختیار بازیکنان استقلال قرار گیرد.

دقیقه ۵: با اینکه توپ بیشتر در اختیار بازیکنان استقلال است، اما موقعیتی روی دروازه الغرافه ایجاد نشده است و بازیکنان تیم حریف هم نتوانسته‌اند به دروازه استقلال نزدیک شوند.

دقیقه ۱۱: برای استقلال کرنر شکل گرفت که جلال‌الدین ماشاریپوف توپ را روی دروازه الغرافه ارسال کرد و سامان فلاح با سر به توپ‌ ضربه زد که توپ از کنار دروازه این تیم به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: در ۱۵ دقیقه گذشته توپ بیشتر در میانه‌های زمین جریان داشته و بازیکنان الغرافه بار‌ها روی بازیکنان استقلال مرتکب خطا شده‌اند.

دقیقه ۱۹: یاسین براهیمی از سمت راست به سمت دروازه استقلال تزدیک شد و با پاسی در عرض قصد داشت توپ را در اختیار ماگری قرار دهد که زودتر از این بازیکن آقاسی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۰: ضربه کرنر بازیکنان الغرافه با ضربه سر بازیکن این تیم همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۲۵: روزبه چشمی قصد داشت با پاسی بلند و در عمق سعید سحرخیزان را صاحب توپ کند، اما با خروج به موقع دروازه‌بان الغرافه توپ دور شد و به مهاجم استقلال نرسید.

دقیقه ۲۶: با برخورد بازیکن الغرافه به امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک استقلال با مصدومیت مواجه شد و بازی دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۲۷: یاسر آسانی به جای رزاقی‌نیا برای استقلال وارد زمین شد.

دقیقه ۳۸: یاسر آسانی موفق شد با شوتی زیبا گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۳+ ۴۵: سعید سحرخیزان در نوقعیتی تک به تک نتوانست گل دوم را برای استقلال به ثمر برساند و دروازه‌بان حریف توپ را دور کرد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال تمام شد.

نیمه دوم این بازی از ساعت ۲۲:۵۷ آغاز شد.

دقیقه ۴۷: ضربه آزاد برای الغرافه شکل گرفت و بنجامی ساسی در شلوغی محوطه جریمه استقلال موفق شد گل تساوی را برای الغرافه به ثمر برساند تا حساب کار یک بر یک شود.

دقیقه ۵۰: در یک ضدحمله خطرناک ماگری مهاجم الغرافه به محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد اما ضربه او را حبیب فرعباسی با واکنش خود راهی کرنر کرد.

دقیقه ۵۲: روی پاس بلند و در عمق سامان فلاح، سعید سحرخیزان در محوطه جریمه الغرافه صاحب توپ شد، اما شوت او با اختلاف از بالای دروازه این تیم به بیرون رفت تا باز هم یک موقعیت گلزنی برای استقلال از دست رود.

دقیقه ۵۴: بازیکن الغرافه برای باز پس گیری توپ روی پای یاسر آسانی تکل زد گه باعث مصدومیت این بازیکن شد. اما مشکلی برای او پیش نیامد و پس از دقایقی وارد زمین شد.

دقیقه ۵۶: حرکت در عرض علیرضا کوشکی او اقدام به شوت زنی کرد که توپ از کنار دروازه الغرافه به شکل خطرناکی راهی اوت شد.

دقیقه ۶۱: روی توپ ربایی حسین گودرزی او با شوتی از راه دور دروازه الغرافه را هدف قرار داد که روی واکنش اشتباه دروازه بان حریف گوگل دوم برای استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۷۸: سعید سحرخیزدن برای سومین بار در این بازی در موقعیت خوب گلزنی در محوطه جریمه الغرافه قرار گرفت و با سر توپ زدن مدافع مقابل خود را فریب داد اما ضربه او در چهارچوب دروازه حریف قرار نداشت و توپ او را مدافع این تیم به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۴: روی اشتباه رستم آشورماتوف توپ به علاالدین حسن رسید و او در موقعیتی تک به تک با فرعباسی به توپ ضربه زد که دروازه‌بان استقلال با واکنشی تماشایی توپ را راهی کرنر کرد تا مهاجم حریف در به ثمر رساندن گل تساوی ناکام بماند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت تا آبی ها در جدول لیگ نخبگان ۶ امتیازی شوند.