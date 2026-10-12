باشگاه خبرنگاران جوان-رضا افلاطونی روز دوشنبه در نشست شورای منابع طبیعی مازندران در بابلسر اظهار کرد: از مجموع ۱۲۰ هکتار ۴۸ میلیون هکتار با مطالعه دقیق آماده اجرا است و از این ۴۸ میلیون هکتار تاکنون حدود ۳۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری اجرا شد و حدود ۱۸ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی دارای مطالعه شده و آماده اجرای طرح‌های آبخیزداری است که در صورت تأمین مالی و اعتبار اجرا خواهد بود.

وی گفت: در حوزه جنگل اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و در این زمینه، خوشبختانه در حوزه زاگرس، سند زاگرس تهیه و به ریاست محترم جمهوری ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است و به محض تصویب توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در حوزه جنگل‌های هیرکانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، حدود ۱۰۴ حوزه آبخیز مورد مطالعه قرار گرفته و طرح جامع تهیه شده است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین طرح تفصیلی در ۲۸ حوزه از ۱۰۴ حوزه به طور ۱۰۰ درصد آماده اجرا است و به محض ابلاغ اعتبار از سوی وزارت، اجرایی خواهد شد.

افلاطون در خصوص حوزه مراتع اظهار کرد: برنامه سازمان این است که تمام مراتع کشور دارای طرح مرتعداری شوند. در حال حاضر از حدود ۸۲ میلیون هکتار اراضی مرتعی کشور که بزرگ‌ترین اکوسیستم زنده کشور تلقی می‌شود، حدود ۴۵ میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده و مابقی نیز در دستور کار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تقویت امکانات پارک‌های جنگلی؛ و اقامتی طبیعت گردی را را در دستور کار قرار داده است و به عنوان مثال، در مازندران که ۴۵ پارک جنگلی وجود دارد، طرح‌های تکمیلی و اصلاحی تهیه شده تا مردم بتوانند بهتر و بیشتر از خدمات این پارک‌ها بهره‌مند شوند.

وی گفت: در سراسر کشور دستور داده شده که پارک‌هایی به نام «پارک زندگی» و «پارک آبخیز» ساخته شود که زیرساخت این پارک‌ها با کمک استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان منابع طبیعی تأمین خواهد شد، زمین هم از منابع طبیعی در اختیار قرار می‌گیرد و نهال رایگان برای کل کشور در ۱۱ هزار هکتار از نهالستان‌های منابع طبیعی تهیه و ارائه خواهد شد.

افلاطونی هدف از این اقدام را افزایش مشارکت مردم در عرصه‌های منابع طبیعی و احیاء طبیعت بیان کرد و در تعریف پارک زندگی افزود: در هر شهر، عرصه‌ای اختصاص خواهد یافت که مردم بتوانند خودشان در آن نهال بکارند و این نهال‌ها به نام خودشان پلاک‌گذاری شود.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در مناسبت‌های مختلف مانند ازدواج، تولد فرزند، سالگرد ازدواج یا سالروز تولد فرزندشان، نهال بکارند و آن را به یاد عزیزانشان و به نام خودشان ثبت کنند. نگهداری این نهال‌ها نیز هم با مشارکت خود مردم و هم همکاران منابع طبیعی خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در هر استان یک نمونه کامل از پارک آبخیز از عملیات آبخیزداری نمایش داده خواهد شداین کار از استان مرکزی با نام «پارک آبخیز گردو» آغاز شده و در برخی استان‌های کشور نیز به صورت عملیاتی وارد شده است و در استان مازندران نیز اجرا خواهد شد.