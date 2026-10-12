باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری با اشاره به کشفیات یک هفته اخیر پلیس قم گفت: در این عملیات‌ها انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، شیشه و متادون کشف و مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر صنعتی و سنتی از چرخه توزیع خارج شد.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم نیز از شیوه‌های جدید قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر خبر داد و افزود: قاچاقچیان برای انتقال مواد از روش‌هایی مانند جاسازی تریاک در آبمیوه و بسته‌بندی‌های خاص برای انتقال هروئین استفاده می‌کنند.

صمد علیپور با اشاره به فعالیت قاچاقچیان در زمینه برندسازی مواد مخدر گفت: برخی قاچاقچیان حتی برای مواد مخدر بسته‌بندی، بارکد و کارت تضمین کیفیت در نظر می‌گیرند تا مشتری در صورت نارضایتی بتواند جنس را عودت دهد.

علیپور افزود: برخی از این مواد با عنوان ناب افغانی در بازار عرضه می‌شود و قاچاقچیان تلاش می‌کنند با تبلیغ کیفیت، قیمت بالاتری برای آن تعیین کنند.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم با هشدار درباره آثار مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: مصرف شیشه می‌تواند موجب افزایش پرخاشگری و جسارت فرد شده و زمینه ارتکاب جرائم خشن را افزایش دهد.

در کنار کشف مواد مخدر، پلیس قم در یک هفته اخیر مقادیر قابل توجهی انواع سلاح سرد و گرم نیز کشف کرده است؛ از قمه، قداره و چاقو گرفته تا انواع سلاح‌های گرم شامل کلت، هفت‌تیر و وینچستر دولول.

برخی از این سلاح‌ها از سوی متهمان برای درگیری و ایجاد رعب و وحشت حمل و در خودرو‌ها نگهداری می‌شده است.

از جمله سلاح‌های کشف‌شده، کلت معروف به شاه‌کش با ابعادی کوچک و در اندازه یک کارت بانکی و همچنین انواع سلاح‌های شکاری و دست‌ساز است که به گفته پلیس به علت نداشتن استاندارد‌های لازم می‌توانند خطر بیشتری ایجاد کنند.

علی‌اصغر سلطانی، دادستان قم نیز با تأکید بر برخورد قاطع با حمل و نگهداری سلاح گفت: حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم جرم است و با توجه به شرایط جنگی، با افرادی که اقدام به حمل یا نگهداری سلاح می‌کنند برخوردی متناسب با این شرایط خواهد شد.

وی افزود: به‌ویژه افرادی که سلاح گرم به همراه داشته باشند با سخت‌ترین مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.

این کشفیات، بخشی از اقدامات یک هفته اخیر پلیس قم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، سلاح و جرائم خشن است؛ اقداماتی که با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان ادامه دارد.