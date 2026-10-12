اولین آئین تجلیل از پیشکسوتان ورزش مازندران در ساری برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - اسماعیل پهلوان معاون امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان مازندران گفت: اولین آئین تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در روز ۳۰ مهرماه در محل هتل گردشگری سالارده ساری برگزار خواهد شد.

 وی افزود: پیشکسوتان ورزش استان سال‌ها عمر و زندگی خود را در راه ورزش گذاشته تا موجبات شادی و افتخار را فراهم سازند. برگزاری این آئین نه تنها باعث دلگرمی و شادابی پیشکسوتان عزیز می‌شود بلکه موجب خواهد شد جوانانی که تازه وارد ورزش قهرمانی شده‌اند با روحیه و انگیزه مضاعفی به تمرین و تلاش بپردازند؛ از این رو اداره کل ورزش وجوانان استان مازندران با تدبیر و درایت مدیرکل خود، اقدام به برگزاری اولین آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان ورزش استان می‌کند. 

اسماعیل پهلوان در ادامه گفت: هر مقدار پیشکسوتان ورزش مورد حمایت و توجه قرار گیرند، جوانان بیشتری هم برای ادامه راه این بزرگان ترغیب می‌شوند و اگر هم این نسل قدیمی به فراموشی سپرده شوند، جوانان  نیز رغبتی برای حضور مداوم و مستمر در ورزش نخواهند داشت.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش مازندران در پایان افزود: از ابتدای سال تاکنون، اداره کل ورزش و جوانان افتخار برگزاری مراسم مربیان سازنده، چهره‌های های ماندگار، باشگاه‌های برتر استان و همچنین بدرقه نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ژاپن را داشته و خوشبختانه در بازی‌های آسیایی، ورزشکاران افتخارآفرین مازندرانی بیشترین سهم مدالی را در بین استان‌های کشور برای ایران عزیز به ارمغان آوردند.

برچسب ها: پیشکسوت ورزش ، تجلیل
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