باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجموعه مستند ۶۰ قسمتی «تولید در آتش» و مجموعه ۲۰ قسمتی «وطنم ایران» برگزار شد.

هادی خانیکی، استاد ارتباطات در این برنامه با تأکید بر اهمیت روایت تجربه‌های انسانی اظهار کرد: آمار و اطلاعات به شناخت ابعاد رویداد‌ها کمک می‌کنند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند تمام واقعیت انسانی را بازتاب دهند. روایت می‌تواند احساسات، انتخاب‌ها و دشواری‌های افراد را آشکار کند و تجربه‌های پراکنده را به حافظه مشترک اجتماعی تبدیل کند.

وی افزود: بازنمایی تاب‌آوری نباید انسان‌ها را به شخصیت‌هایی عاری از ترس، خستگی و اندوه تبدیل کند؛ زیرا ثبت صادقانه این تجربه‌ها می‌تواند آثار مستند را به اسنادی ماندگار برای شناخت نسل‌های آینده تبدیل کند.

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا با اشاره به تجربه فعالیت مجموعه‌های زیرمجموعه این شرکت در جنگ ۱۲روزه، بر نقش اعتماد، سرمایه انسانی و مسئولیت‌پذیری جمعی در مدیریت بحران تأکید کرد.

وی گفت: برخی گروه‌ها در جریان جنگ، بدون انتظار برای دریافت دستور از سطوح بالاتر و متناسب با شرایط تصمیم گرفتند و مسئولیت اقدامات خود را پذیرفتند؛ تجربه‌ای که نمونه‌ای از تبدیل رهبری فردمحور به رهبری جمعی بود.

سعیدی گفت: همبستگی، اعتماد و دانش جمعی سرمایه‌هایی نامرئی هستند که در شرایط دشوار نقشی تعیین‌کننده دارند و ثبت تجربه‌های سازمانی و انتقال آموخته‌های حاصل از بحران به نسل‌های آینده ضرورت دارد

در ادامه، جواد طوسی، منتقد سینما، با اشاره به جایگاه طبقه کارگر در سینمای ایران و جهان، بر ضرورت بازنمایی واقع‌بینانه تجربه زیسته کارگران در آثار سینمایی تأکید کرد.

وی گفت کارگران نباید صرفاً شخصیت‌هایی فرعی در روایت‌های سینمایی باشند، بلکه تجربه‌ها، آگاهی و نقش اجتماعی آنان باید در ساختار داستان بازتاب پیدا کند.

طوسی گفت توجه مستمر به حقوق کارگران و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را ضروری است و کیفیت بصری آثار مستند و ایجاد آرشیو‌های قابل استفاده برای پژوهشگران اهمیت دارد.