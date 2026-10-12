سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده است.

سریع گفت این حملات اهداف و تأسیسات غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های جوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، بیضا و اب را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود که در پی این حملات، شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، کشته یا زخمی شده‌اند.

سخنگوی نظامی انصارالله همچنین اظهار داشت که حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون و از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف انجام شده است. به گفته او، حملات موشکی نیز از مناطق نجران و جیزان صورت گرفته است.

سریع در ادامه، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز دور اخیر تشدید تنش‌ها را ۲ هزار و ۱۷۷ مورد اعلام کرد.

پیشتر، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا تصمیم بگیرد در حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه این جنبش مشارکت کند، با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد.

این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که مدعی بودند عربستان سعودی از آمریکا برای مقابله با انصارالله درخواست کمک کرده است.

البخیتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر آمریکا در تجاوز علیه یمن مشارکت کند، برای تصمیم‌گیری درباره پاسخ درنگ نخواهیم کرد؛ بلکه پاسخی سریع و دردناک به آمریکا و تمام منافع آن در منطقه خواهیم داد.»

این مقام انصارالله همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان خواست از این مراکز فاصله بگیرند.

او هشدار داد: «از همه کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان می‌خواهیم از این اماکن دور بمانند، زیرا این مراکز به اهدافی مشروع تبدیل شده‌اند.»

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربی حامی دولت مستعفی یمن، روز دوشنبه ادعاکرد که نیروهای ائتلاف یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی جنبش انصارالله یمن به سمت ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را رهگیری و منهدم کردند.

پیش از این، چندین انفجار شدید در پایتخت عربستان به وقوع پیوست؛ آن هم تنها چند لحظه پس از آنکه پیامکی درباره تهدید هوایی به تلفن همراه ساکنان این شهر ارسال شد.

منبع: المسیره