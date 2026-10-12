باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» روز دوشنبه گفت ایران همچنان از مسیر دیپلماسی استقبال می‌کند، اما مطالبات مطرح‌شده در مذاکرات باید واقع‌بینانه باشد.

وی تأکید کرد آمادگی ایران برای دفاع از کشور و ورود به جنگ، کمتر از آمادگی این کشور برای مذاکره نیست.

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به بررسی دیدگاه‌های آمریکا درباره پیشنهادی که تهران در نیویورک مطرح کرده است، گفت ایران در حال نهایی‌کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها، موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد.

وی که با شبکه تلویزیونی «العربی» گفت‌و‌گو می‌کرد، ادامه مشارکت ایران در گفت‌و‌گو‌ها را نشانه انعطاف‌پذیری تهران و پایبندی این کشور به راهکار دیپلماتیک دانست و از آمریکا خواست به تعهدات خود بازگردد.

غریب‌آبادی تصریح کرد: واشنگتن تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده است و آمریکا باید برای جبران این اقدام گام برداردایران هیچ‌یک از تعهدات خود را نقض نکرده و در شرایطی که تهران معتقد است آمریکا به‌طور کامل به تعهداتش پایبند نبوده، نمی‌توان انتظار انعطاف‌پذیری بیشتر از ایران داشت.

در همین زمینه، «امیر جابر» خبرنگار شبکه العربی در تهران گزارش داد غریب‌آبادی در این گفت‌و‌گو موضع رسمی ایران درباره مذاکرات با آمریکا، تحولات تنگه هرمز و روابط با کشور‌های منطقه را تشریح کرده است.

به گفته این خبرنگار، غریب آبادی در این گفت‌و‌گو بر آمادگی تهران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای تأکید کرده، اما هرگونه انعطاف بیشتر را پیش از بازگشت به میز مذاکرات بعید دانسته است. همچنین تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد، هرچند موضع آمریکا درباره برخی شروط ایران همچنان روشن نیست.

خبرنگار شبکه العربی در ادامه افزود: غریب‌آبادی با اشاره به گزینه‌های نظامی ایران هشدار داده است که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، تهران سناریو‌های مختلفی در اختیار دارد و ممکن است جبهه‌های جدیدی در منطقه گشوده شود.

منبع: ایسنا