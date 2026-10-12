معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد پاسخ ایران به ملاحظات آمریکا درباره پیشنهاد طرح آتش‌بس هفت‌روزه همچنان در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» روز دوشنبه گفت ایران همچنان از مسیر دیپلماسی استقبال می‌کند، اما مطالبات مطرح‌شده در مذاکرات باید واقع‌بینانه باشد.

وی تأکید کرد آمادگی ایران برای دفاع از کشور و ورود به جنگ، کمتر از آمادگی این کشور برای مذاکره نیست.

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به بررسی دیدگاه‌های آمریکا درباره پیشنهادی که تهران در نیویورک مطرح کرده است، گفت ایران در حال نهایی‌کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها، موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد.

وی که با شبکه تلویزیونی «العربی» گفت‌و‌گو می‌کرد، ادامه مشارکت ایران در گفت‌و‌گو‌ها را نشانه انعطاف‌پذیری تهران و پایبندی این کشور به راهکار دیپلماتیک دانست و از آمریکا خواست به تعهدات خود بازگردد.

غریب‌آبادی تصریح کرد: واشنگتن تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده است و آمریکا باید برای جبران این اقدام گام برداردایران هیچ‌یک از تعهدات خود را نقض نکرده و در شرایطی که تهران معتقد است آمریکا به‌طور کامل به تعهداتش پایبند نبوده، نمی‌توان انتظار انعطاف‌پذیری بیشتر از ایران داشت.

در همین زمینه، «امیر جابر» خبرنگار شبکه العربی در تهران گزارش داد غریب‌آبادی در این گفت‌و‌گو موضع رسمی ایران درباره مذاکرات با آمریکا، تحولات تنگه هرمز و روابط با کشور‌های منطقه را تشریح کرده است.

به گفته این خبرنگار، غریب آبادی در این گفت‌و‌گو بر آمادگی تهران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای تأکید کرده، اما هرگونه انعطاف بیشتر را پیش از بازگشت به میز مذاکرات بعید دانسته است. همچنین تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد، هرچند موضع آمریکا درباره برخی شروط ایران همچنان روشن نیست.

خبرنگار شبکه العربی در ادامه افزود: غریب‌آبادی با اشاره به گزینه‌های نظامی ایران هشدار داده است که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، تهران سناریو‌های مختلفی در اختیار دارد و ممکن است جبهه‌های جدیدی در منطقه گشوده شود.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، آمریکا
خبرهای مرتبط
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
غریب آبادی: ایران قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعدد میانجی‌ها می‌تواند مسیر مذاکرات را پیچیده کند/ شانس بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره بسیار بالاست
عراقچی: حمله به مناطق مسکونی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت دارد
وزیر پیشنهادی دفاع: تحریم‌ها مانع تولید در حوزه دفاعی نشده است
پزشکیان: حل مشکلات مردم نباید گرفتار محدودیت‌های اداری شود
پزشکیان: با کمک مردم می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم
یک نفتکش سوپر تانکر متخلف دیگر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت+ فیلم
محمدرضا عارف: در یک دفاع میهنی و تمدنی تمام‌عیار قرار داریم
معاون رئیس‌جمهور: روستاها بورسی می‌شوند
تاکید فقهای شورای نگهبان بر جبران خسارت مالکان زمین‌های بلاتکلیف
سرلشکر صفوی: راهبرد اصلی ایران مدیریت هوشمند تنگه هرمز است
آخرین اخبار
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اتهام‌زنی بی‌اساس انگلیس علیه ایران
غریب‌آبادی: ایران هم برای دیپلماسی و هم برای دفاع از کشور آماده است
وزیر کشور: دو سند همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان تدوین می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و عراق
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی رحلت آیت‌الله قربانی لاهیجی
پزشکیان: حل مشکلات مردم نباید گرفتار محدودیت‌های اداری شود
یک نفتکش سوپر تانکر متخلف دیگر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت+ فیلم
پزشکیان: «حافظ» تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواری‌ها است
دریادار بمانی: متناسب با نقاط ضعف آمریکا تسلیحات جدید ساخته‌ایم
تعدد میانجی‌ها می‌تواند مسیر مذاکرات را پیچیده کند/ شانس بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره بسیار بالاست
وزیر پیشنهادی دفاع: تحریم‌ها مانع تولید در حوزه دفاعی نشده است
مسکن باید فراتر از تأمین سرپناه، زمینه‌ساز آرامش انسان باشد
محمدرضا عارف: در یک دفاع میهنی و تمدنی تمام‌عیار قرار داریم
پزشکیان: خدمات آیت‌الله حیدری یزدی یادگار ماندگار ایشان است
تاکید فقهای شورای نگهبان بر جبران خسارت مالکان زمین‌های بلاتکلیف
سرلشکر صفوی: راهبرد اصلی ایران مدیریت هوشمند تنگه هرمز است
معاون رئیس‌جمهور: روستاها بورسی می‌شوند
پزشکیان: با کمک مردم می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم
آتش‌ افروزان تقابل تمدنی از پیامدهای آن در امان نمی‌مانند
عراقچی: حمله به مناطق مسکونی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت دارد
آمریکا نمی‌تواند خود را نماینده تمدن غرب و یونانی معرفی کند/ طرح هفت‌روزه مطالبه حقوق مشروع ایران است
وزیرکشور: همکاری‌های امنیتی و مرزی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می‌یابد
رئیس‌جمهور: برون رفت از وضعیت فعلی توسط دانشگاهیان امکان‌پذیر است
عراقچی خطاب به بن فرحان: اصرار بر رویکرد نظامی در یمن، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند
وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد
سرلشکر رضایی: پاسخ آمریکا به شروطمان را ناکافی می‌دانیم
سومین نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش سوزی شدید شد
حق با آقای شهید بود؛ دشمنی آمریکا با ایران است نه جمهوری اسلامی
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۰ مهر
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد