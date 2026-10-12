باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که نیرو‌های این جنبش شامگاه امروز فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را با موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

سریع اعلام کرد که موشک شلیک‌شده با دقت به هدف اصابت کرده است. وی همچنین از اجرای حمله‌ای پهپادی علیه پایگاه هوایی خمیس مشیط خبر داد و گفت این عملیات نیز به‌طور مستقیم به هدف اصابت کرده است.

سخنگوی نظامی انصارالله در ادامه، بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و همچنین کارشناسان، کارکنان و مسافران درباره خطر پرواز به مقصد فرودگاه‌های عربستان هشدار داد.

وی گفت که فرودگاه‌های این کشور، به‌استثنای فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه، امن نیستند.

منبع: المسیره